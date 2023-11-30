نائب محافظ البحيرة تلتقى المواطنين ممن لديهم مطالب واحتياجات بكفر الدوار

تواصل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة، عقد لقاءات للمواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية، بهدف تقليل مسافة الانتقال على المواطنين من وإلى العاصمة دمنهور وعدم تكبدهم مشقة الانتقال البدنية والاقتصادية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

هذا وقد قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وبحضور اللواء عبدالعزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار والدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، المهندسة كريمة عاشور مدير مديرية الطرق والنقل والمهندسة فايز الجندى مدير مديرية الإسكان والمهندسة منال عبدالمنعم مدير عام التخطيط العمراني وعثمان عبد الرسول مدير القوى العاملة وعدد من الجهات المعنية، بعقد لقاءات مع عدد 60 مواطنا ومواطنة ممن لديهم مطالب واحتياجات بمركز ومدينة كفر الدوار، والتي تمثلت في تقديم مساعدات عينية وكراسي متحركة وأجهزة تعويضية ومواد غذائية وفرص عمل، فضلًا عن توفير جهاز لعدد 5 عرائس "أجهزة كهربائية ومفروشات"، وتوصيل وصلات مياة الشرب لعدد11 حالة بقرى الحاجر ضمن القرى الأكثر احتياجا.

حيث عرض كل مواطن مشكلته واحتياجاته ووجهت نائب محافظ البحيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة عاجلة لتلك الاحتياجات والمطالب.

كما أكد السكرتير العام، ضرورة تفعيل التلاحم بالمواطنين من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق، مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة سواء كانت عينية أو على شكل أدوية مجانية أو تسهيل الحصول على خدمة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم، وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.