ضياء رشوان: مصر وقطر تبذلان جهودًا كبيرة لمد الهدنة فى غزة

علق الإعلامي ضياء رشوان، رئيس الهئية العامة للاستعلامات، علي الجهود المصرية في التوصل لهدنة انسانية بين اسرائيل وفلسطين.

وقال "رشوان"، خلال تقديم برنامجه " مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الخميس، إن مصر وقطر تبذلان مجهودا كبيرا لمد الهدنة في غزة ليوم أو يومين إضافيين.

وأضاف: "ذلك أملًا في التوصل بعد ذلك لوقف دائم لإطلاق النار"، موضحًا أن الهدنة اتمت لأكثر من مرة بشروط إطلاق 10 أشخاص من المقاومة المحتجزين فئة النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 30 من السجون الاسرائيلية مع وقف إطلاق النار، والطيران بكل أنواعه في غزة".

وأشار إلى أن الهدنة تشمل دخول المساعدات الانسانية والإغاثية طوال اليوم لقطاع غزة من الوقود وغاز المنازل المستخدم في الطهي بجانب الأدوات الطبية.