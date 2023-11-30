مصادر "القاهرة الإخبارية": حماس ستفرج الليلة عن 6 محتجزين إسرائيليين تحت إشراف مصر

أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ستقوم الليلة بالإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة وسيتم تسليمهم إلى الصليب الأحمر الدولي، تحت إشراف مصر استكمالًا للمرحلة السابعة من الهدنة.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض عن مواصلة جهوده بالتنسيق مع مصر وقطر؛ لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، بجانب تأمين الإفراج عن المحتجزين.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، سلّم اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ملفًا كاملًا حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مطالبًا إياه بضرورة إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين.