الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من برلين.. عربى مرزوق: 3 لجان لاستقبال المشاركين فى الاستحقاق الرئاسى (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال عربي مرزوق، مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من برلين، إنّ ساعات قليلة تفصل المصريين الذين يعيشون في ألمانيا عن الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى وجود 3 لجان انتخابية في ألمانيا لاستقبال المصريين.

وأضاف “عربي” اليوم الخميس، في جولة المراسلين عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن اللجنة الأساسية ستكون في السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين، ولجنة أخرى متواجدة فيها تخدم المصريين المتواجدين في شرق ألمانيا والمدن على الحدود البولندية، إلى جانب المدن الموجودة بالقرب من حدود دولة تشيك.

وتابع: “ساعتان تفصلان المصريين عن اللجنة الموجودة داخل السفارة المصرية هنا في ألمانيا، وهناك أيضًا القنصلية المصرية التي ستفتح أبوابها بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء الغد، وهى موجودة في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا لخدمة المصريين هناك والمصريين بالجزء الغربي من البلاد”.

وأكد مراسل قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هناك قنصلية مدينة فرانكفورت التي تخدم المصريين المتواجدين في جنوب ألمانيا وفي الجزء على الحدود الفرنسية والحدود البلجيكية، مشيرًا إلى أن الثلاث لجان موزعة جغرافيًا بشكل جيد حتى يستطيع المصريون في ألمانيا الذهاب إليها للإدلاء بأصواتها، مشيرًا إلى أن عدد المصريين في ألمانيا قد يزيد عن 60 ألف مصري، ولكن الذين قد يأتون للإدلاء بأصواتهم عدة آلاف، حسب التصريحات التي خرجت من السفير المصري خالد جلال عند اتصالنا به. 
 

القاهرة الإخبارية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برلين الانتخابات الرئاسية 2024 3 لجان انتخابية في ألمانيا المصريين

مواد متعلقة

137 مقرًا حول العالم.. البعثات الدبلوماسية تستعد لـ انتخابات الرئاسة 2024

مراسل “القاهرة الإخبارية”: معبر رفح تحول لخلية نحل لتوصيل المساعدات للقطاع

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تستعرض تفاصيل لقاء "بلينكن" والرئيس الفلسطينى (فيديو)

عزت إبراهيم: التحديات الإقليمية تجعل لانتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الخاصة

الخارجية الأمريكية: "بلينكن" ندد بالعنف ضد الفلسطينيين فى الضفة

"القاهرة الإخبارية"| "ماكرون" يُعلن إطلاق سراح محتجزة فرنسية من قطاع غزة

مسئول إسرائيلى يكشف سر إطلاق سراح المحتجزين على دفعات اليوم

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": إشراف مصرى على عملية تسليم المحتجزين بين الصليب الأحمر وإسرائيل

الأكثر قراءة

البيت الأبيض: مستمرون مع مصر وقطر فى جهود تمديد الهدنة بـ غزة

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

مراسل "إكسترا نيوز": تسليم جثامين 3 قتلى إسرائيليين لأول مرة اليوم

الزمالك يكشف حقيقة عرض الشباب السعودى لضم زيزو فى الميركاتو الشتوى

عاجل.. «الدستور» ترصد ضمانات إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية

تطورات حادث الجبيل الصناعية في السعودية.. التفاصيل الكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

محفوظ عبدالرحمن.. كاتب الدراما الوطنية والسيرة الذاتية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية «٢- ٢»

ماجد حبته

اليوم الحالى.. أم التالى؟

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم