رئيس جامعة عين شمس يشهد ختام فعاليات دورى طلاب من أجل مصر

شهد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ختام فعاليات دوري "أبطال من أجل مصر" لكرة القدم الخماسية، والتى نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر مع اتحاد طلاب الجامعة، بحضور الكابتن حازم أمام عضو اتحاد كرة القدم ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

سدد الكابتن حازم أمام ضربة البداية للمباراة الختامية بين فريق "طلاب من أجل مصر" وفريق "نجوم هاني عطية" والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

وقد حصد المركز الأول فريق "نجوم هاني عطية" بمكافأة فوز بإجمالى ٨٠٠٠ جنيه، حصل على المركز الثاني فريق "طلاب من أجل مصر" بمكافأة فوز بإجمالى ٦٤٠٠ جنيه، بينما فاز بالمركز الثالث فريق الأسطورة بمكافأة فوز بإجمالى ٤٨٠٠ جنيه، وحصل علي كأس هداف البطولة الطالب يوسف محمد علي هداف فريق "نجوم هاني عطية".



وفي كلمته وجه الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة الشكر للكابتن حازم إمام لقبوله الدعوة لحضور فعاليات الختام موجها الطلاب لاتخاذ أمثال كابتن حازم أمام الرياضي الخلوق قدوة في استثمار الوقت والتفوق الرياضي.

وأشار إلى سعادته بهذه الأنشطة الطلابية، والتي هي جزء أصيل من الحياة الجامعية وتنمي قدرة الطلاب على التواصل وخلق مستقبل واع.

هذا وقد أبدى الكابتن حازم إمام سعادته بالتواجد في رحاب جامعة عين شمس العريقة وتمنى التوفيق للاعبين وأمله في رؤيتهم كوادر مهمة في الرياضة المصرية في المستقبل.



وفي ختام المباراة كرم أ.د محمد ضياء الكابتن حازم إمام نجم الكرة المصرية، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وأهداهم الميداليات والمكافآت.

كان دوري "أبطال من أجل مصر" في كرة القدم الخماسية قد أقيم على ملاعب كليات التجارة والصيدلة والمدينة الجامعية طلبة، وشارك به ٢٥٦ فريقا بإجمالي ٢٠٤٨ لاعبا من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب.