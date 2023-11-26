رئيس النيابة الإدارية يزور جامعة عين شمس.. لهذا السبب

زار المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس؛ وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد رئيسًا للجامعة.

جاء ذلك بحضور كلٍ من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار ساهر أنور – مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وفي ختام اللقاء، قام كل من المستشار حافظ عباس، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، بتبادل الدروع التذكارية.

وعقب ذلك قام المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، والوفد المرافق له، بزيارة الدكتور محمد صافي – عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، حيث عقد الطرفان لقاءً موسعًا بحضور لفيفٍ من كبار أساتذة القانون ورموز الكلية السابقين والحاليين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقد تناول اللقاء تعزيز سُبُل التعاون بين النيابة الإدارية وكلية الحقوق بجامعة عين شمس، وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.