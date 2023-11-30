تشمل حوارات للدكتور محمد الباز مع مرشحى الرئاسة.. راديو النيل تطلق حملة "اللى جاى علشانك"

أطلقت إذاعات راديو النيل حملة تحت شعار "اللي جاي علشانك" تشمل أغنية للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كلمات أمجد الشرقاوي، وألحان وتوزيع جمال فتحي، وغناء: أمير يوسف، ويارا إدوارد، وجمال فتحي، هندسة صوتية: طارق عليش.

كما تشمل الحملة حوارات للدكتور محمد الباز، مع مرشحي الانتخابات الرئاسية المهندس حازم عمر، والدكتور عبدالسند يمامة، إضافة لإجراء حوارات مع المصريين في الخارج، ومستفيدي مشروعات "حياة كريمة"، وعدد من الفنانين والرياضيين.