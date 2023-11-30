الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح وحدة الكشف المبكر لضعف السمع لدى حديثى الولادة بمستشفى سوهاج الجامعى

افتتاح وحدة الكشف
افتتاح وحدة الكشف المبكر عن ضعف السمع بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وحدة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة بمستشفى سوهاج الجامعي، وذلك بتكلفة ١٥٠ ألف دولار، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، والدكتور عبدالرحيم عبد ربه رئيس قسم الأطفال.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن تلك الوحدة ستسهم في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي انطلقت فى سبتمبر عام ٢٠١٩، وتعد محورًا مهمًا في تقديم الرعاية الصحية للأطفال، وحصولهم علي الخدمات الصحية بجودة عالية، وذلك بإتباع أحدث أساليب العلاج، لخدمة أطفالنا من داخل المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، أن الوحدة تضم فريقًا طبيًا متكاملًا على مستوى عال من الكفاءة، لتقديم الخدمات العلاجية للأطفال، موضحًا أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي لأطباء الجامعة بمستشفي إفنجليش بألمانيا طبقًا لبروتوكول التعاون، وذلك لتدريب الأطباء علي استخدام الأجهزة الموجودة بالوحدة.

وأوضح الدكتور عبدالرحيم عبدربه، أن الوحدة تشمل 4 أجهزة للكشف المبكر عن ضعف السمع عند  الاطفال حديثي الولادة، وجهاز لقياس جهد العصب السمعي، وذلك في الحالات الإيجابية لضعف السمع، وثلاثة أجهزة لاب توب متصلة بتلك الأجهزة لطبع نتائج الاختبارات، مشيرًا إلي أنه سوف يتم تحويل الأطفال ضعاف السمع بعد فحصهم إلى وحدة السمعيات بقسم الأنف والأذن والحنجرة لإتمام عملية العلاج والمتابعة.

وحدة الكشف المبكر حديثي الولادة السمع للأطفال حسان النعماني روتاري مصر الجديدة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياه صحية أمنة للأطفال حديثي جهد العصب

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يطمئن على حركة سير نقل الطلاب من مقر الجامعة الجديد

"انزل شارك".. النعمانى يدعو للمشاركة فى الانتخابات حفاطًا على الاستقرار

"بلدي أمانة".. حملة لطرق الأبواب للمجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج

للقضاء على قوائم الإنتظار.. جامعة سوهاج تنشيء وحدة لرصد الأمراض المعدية

جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزاوية الليبية

إزالة 31 حالة تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بسوهاج

محافظ سوهاج يشهد مؤتمر "حياة كريمة" للتوعية بالقضية الفلسطينية

الغرفة التجارية بسوهاج تخصص مليون جنيه لدعم أهل غزة

الأكثر قراءة

أحمد شيحة ينفى تصريحات بشأن استثمارات الخليج بمصر: «سوء فهم غير مقصود»

حماس: 22 أسيرًا و8 أسيرات ضمن الدفعة السابعة من اتفاق التبادل

سعر طن السكر من المصنع اليوم 2023.. الأبيض والحكومي والجلوكوز

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي وتغيير اللجنة الانتخابية

المصريون بالنمسا يحشدون للانتخابات الرئاسية: وقت رد جميل مصر

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم