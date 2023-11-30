افتتاح وحدة الكشف المبكر لضعف السمع لدى حديثى الولادة بمستشفى سوهاج الجامعى

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وحدة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة بمستشفى سوهاج الجامعي، وذلك بتكلفة ١٥٠ ألف دولار، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، والدكتور عبدالرحيم عبد ربه رئيس قسم الأطفال.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن تلك الوحدة ستسهم في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي انطلقت فى سبتمبر عام ٢٠١٩، وتعد محورًا مهمًا في تقديم الرعاية الصحية للأطفال، وحصولهم علي الخدمات الصحية بجودة عالية، وذلك بإتباع أحدث أساليب العلاج، لخدمة أطفالنا من داخل المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، أن الوحدة تضم فريقًا طبيًا متكاملًا على مستوى عال من الكفاءة، لتقديم الخدمات العلاجية للأطفال، موضحًا أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي لأطباء الجامعة بمستشفي إفنجليش بألمانيا طبقًا لبروتوكول التعاون، وذلك لتدريب الأطباء علي استخدام الأجهزة الموجودة بالوحدة.

وأوضح الدكتور عبدالرحيم عبدربه، أن الوحدة تشمل 4 أجهزة للكشف المبكر عن ضعف السمع عند الاطفال حديثي الولادة، وجهاز لقياس جهد العصب السمعي، وذلك في الحالات الإيجابية لضعف السمع، وثلاثة أجهزة لاب توب متصلة بتلك الأجهزة لطبع نتائج الاختبارات، مشيرًا إلي أنه سوف يتم تحويل الأطفال ضعاف السمع بعد فحصهم إلى وحدة السمعيات بقسم الأنف والأذن والحنجرة لإتمام عملية العلاج والمتابعة.