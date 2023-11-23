الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج: المساندة الكاملة للقضية الفلسطينية أساس موقف مصر منذ اندلاع الحرب

حسان النعماني
حسان النعماني

ثمن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومساعيها المتواصلة على كافة المستويات الدولية والتحركات السريعة لمساندة القضية الفلسطينية، والذى تبلور فى التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية مؤقتة فى قطاع غزة.

الجهود المصرية القطرية نجحت في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة

وقال رئيس جامعة سوهاج، ان الجهود المصرية القطرية نجحت في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

 وأضاف أنه جرت جولات مكوكية من المباحثات والاجتماعات شهدتها القاهرة سواء مع مسئولين إسرائيليين أو قيادة حركة حماس، بهدف تذليل كافة العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.

تحرك واع تقوم به القيادة السياسية لحل الأزمة

وقال "النعماني"، إن موقف مصر واضح منذ اندلاع الحرب آلا وهو المساندة الكاملة للقضية الفلسطينية، مشيدًا بالتحرك الواعي الذي تقوم به القيادة السياسية لحل الأزمة، ومعبرًا عن فخره بالقيادة السياسية وجهودها المعهودة في حل الأزمات والقضايا الإقليمية والعربية المختلفة، مؤكدًا علي دور مصر الريادي وجهودها التاريخية في مساندتها لحل القضية الفلسطينية، والذى ليس وليد اللحظة بل منذ زمن طويل.

فتح باب المشاركة في المؤتمر العلمي لشباب الباحثين بجامعة سوهاج
 

حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية قطاع غزة الجانب المصري

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