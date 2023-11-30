الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح الدرج العظيم بالمتحف المصرى الكبير أمام الجمهور غدًا

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير

افتتحت هيئة  المتحف المصرى الكبير، الدرج العظيم بالمتحف، والذي ستتم إتاحة زيارته للمواطنين اعتبارًا من الأول من شهر ديسمبر، في إطار التشغيل التجريبي للمتحف، استعدادًا لافتتاح المتحف الكامل الوشيك خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لما أعلنه أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن أن قاعات العرض الرئيسية وقاعات الملك توت غنخ آمون ومتحف المراكب خارج نطاق التشغيل التجريبي الذي يجرى قبيل الافتتاح الرسمي للمتحف، ويصل طول الدرج العظيم  إلى 6 كيلومترات، وارتفاع يصل لنحو 13 طابقًا، يتنقل زائر المتحف المصري الكبير على الدرج أو المشاية الكهربائية تصاعديًا للتعرف على حياة ملوك مصر القديمة.

72 تمثالًا ضخمًا بالمتحف المصري الكبير

ويضم الدرج العظيم حوالي 72 تمثالًا وهى التماثيل الثقيلة والضخمة التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة التى تبدأ منذ العصر الدولة القديمة إلى العصر اليوناني الروماني، ويحوي مجموعة أكثر من رائعة تحاكى عدة موضوعات أولها الملكية من خلال عرض مجموعة من تماثيل الملوك الضخمة سواء الكاملة أو النصفية مثل تمثال الملك رمسيس ومرنبتاح وحتشبسوت وسونسرت، والموضوع الثاني يتحدث عن أماكن العبادة في مصر القديمة من خلال عرض مجموعة من البوابات والأعمدة وغيرها من العناصر المميزة للمعابد التى شيدت للآلهة بتكليف من قبل الملك، مثل بوابة الملك أمنمحات وسونسرت، أمام الموضوع الثالث الذى يتناوله الدرج فيتحدث عن الملك وعلاقته بالآلهة من خلال عرض مجموعة من الآثار الثلاثية والزوجية جنبًا إلى جنب مع تمثيل واحدة من الشخصيات من الآلهة فى الإنسان، مثل ثالوث الملك رمسيس ومرنبتاح وسخمت، والموضوع الرابع يتحدث عن الحياة الأخرى من خلال عرض عدد من التوابيت الملكية المميزة التوابيت الحجرية المربعة فقط والجسم الملكى "محنطة" من فترات مختلفة، على الدرج العظيم المتفرد به المتحف الكبير.

الدرج العظيم المتحف المصري الكبير الملك توت غنخ امون إحتفاليه إفتتاح المتحف المصري الكبير

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