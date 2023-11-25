المتحف الكبير يوفر رحلة تمتد لـ3400 عام رفقة "توت عنخ أمون"

افتتح المتحف المصري الكبير، معرِض "توت عنخ آمون التفاعلي"، بالشراكة مع مؤسسة مدريد آرتيس ديجيتالس الإسبانية.

ودعا المعرِض زواره للانطلاق في رحلة متجددة مع الملك توت عنخ آمون، الملك الذهبي، الذي أبهر سحر مقتنياته العالَم أجمع، والمعرِض متاح للجمهور لمدة ثلاثة أشهر.

ومن خلال هذة التجربة تفاعلیة، التى يتم فيها استخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية؛ سيتمكن الزوار من رؤية أنفسهم في حياة الملك الأسطوري توت عنخ آمون، كما يستطيعون الانطلاق في رحلة سمعية وبصرية رائعة تمتد لأكثر من 3400 عام في عمق التاريخ؛ ليكتشفوا عجائب وأسرار كنوز الملك، ابتداءً من أساطير خلق هيليوبوليس، وصولًا إلى كنوز مقبرته، وبينما هم يستكشفون المعابد والكنوز والأسرار، المُعاد إحياؤها من مصر القديمة (بالذكاء الاصطناعي)، سيدخلون في معايشة جديدة مع عرض بصري بزاوية 360 درجة، ومقرون بموسيقى تصويرية ساحرة، تُعَزِّز من روعة التجربة.

معرض توت عنخ آمون التفاعلي

وقد تم إطلاق "معرض توت عنخ آمون التفاعلي" خلال شهر نوفمبر 2022، وقد حظي بإشادة واسعة النطاق؛ نظرًا لكونه قد اجتذب أكثر من 300 ألف زائر، خلال 8 أشهر فقط، كما حاز المعرض على العديد من الجوائز رفيعة المستوى؛ مما عزز مكانته كتجربة ثقافية جديرة بالمشاهدة.

ويعد المعرِض المتطور جزءًا من سلسلة المعارض المؤقتة، للمتحف المصري الكبير، التي تديرها وتنظمها شركة ليجاسي القائمة بتشغيل الخدمات، بمجمع المتحف المصري الكبير.

وأعلنت الشركة المشغلة للمتحف المصري الكبير، عن أن "معرض توت عنخ آمون التفاعلي"، جاء ليكون النموذج والبرهان المناسب على التزام المتحف بعرض التراث الثقافي الغني لمصر، بتقديم مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة، والتي يهدف من خلالها المتحف إلى إتاحة الثقافة الرفيعة، لتكون في متناول الجميع، انطلاقًا إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية في مصر.

ويتمكن المواطنين من شراء تذاكر دخول المعرض عبر الموقع الإلكتروني visit-gem.com/tut، أو من خلال مكتب التذاكر في المتحف؛ ما يوفر فرصة كافية للزوار، لمعايشة التاريخ بأسلوب إبداعي جديد.