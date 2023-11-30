الشوط الأول.. وادي دجلة يتقدم على دكرنس بهدفي دياسطي وعبدالعاطي

انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة ودكرنس المقامة باستاد السلام في ختام الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين، بتقدم وادي دجلة بهدفين نظيفين سجلهما محمود دياسطي ومحمد عبدالعاطي.

بدأ الشوط الأول بمناوشات هجومية من الفريقين دون خطورة على المرميين وفي الدقيقة 11 سدد يوسف أويا لاعب وادي دجلة كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن وطالب لاعبو دكرنس باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط مؤمن سمير داخل منطقة الجزاء في كرة مشتركة مع مدافع وادي دجلة لكن الحكم جلال أحمد اشهر الكارت الأصفر لمؤمن سمير لادعاء السقوط .

بعد مرور ربع ساعة الأولى دانت السيطرة لوادي دجلة وفي الدقيقة 31 لعب أحمد دحروج كرة من رمية تماس داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس محمد العربي وسددها محمود دباسطي برأسه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لوادي دجلة.

هدف رائع لعبد العاطي

بعد الهدف زادت سيطرة وادي دجلة على مجريات اللعب وفي الدقيقة 41 احتسب الحكم ركلة حرة لمحمد عبد العاطي على حدود منطقة جزاء دكرنس تصدى لها محمد عبد العاطي وسدد الكرة بشكل رائع على يمين محمد العربي مسجلا الهدف الثاني لوادي دجلة وتعرض محمد العربي للإصابة بعد اصطدامه بالقائم أثناء محاولته منع الكرة من دخول المرمى ولعب محمود عبد المنصف بدلا منه .

احتسب الحكم جلال أحمد 8 دقائق وقت بدل ضائع أشهر خلالها الكرات الأصفر ليوسف أويا لاعب وادي دجلة وأصيب محمد جابر مدافع وادي دجلة وتوقف اللعب مرة أخرى وأخيرا انتهى الشوط الأول بتقدم وادي دجلة بهدفين

بدأ وادي دجلة الشوط الأول بتشكيل مكون من عبد الكافي رجب في حراسة المرمى وشادي ماهر ومحمد جابر وعمر عدلي وأحمد دحروج في الدفاع ومحمد عبد العاطي وإسلام كانو وكلاسن في لوسط ويوسف أويا ومحمود دياسطي ووليد عطية في الهجوم .

وبدأ دكرنس الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد العربي في حراسة المرمى وأحمد الشاذلي وأحمد الدماطي وأحمد جمال وزياد ياسر في الدفاع وأحمد عيد وكاظم صبري وأحمد عصام ومؤمن سمير في الوسط ومعتز إبراهيم ومحمد رضا السيد في الهجوم .