رسميًا.. "كاف" يُحدد مقر رابطة الأندية الإفريقية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مقر رابطة الأندية الإفريقية الجديدة، وعدد الأندية المشاركة، وذلك خلال الاجتماع المنعقد حاليًا في إحدى الفنادق بالقاهرة.

"كاف" يُحدد مقر رابطة الأندية الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" عبر حسابه الرسمي، اليوم الخميس، أن دولة كينيا ستستضيف مقر رابطة الأندية الإفريقية الجديدة.

وأشار الاتحاد الإفريقي في بيانه، إلى أنه سيشارك أفضل 80 ناديًا في القارة في رابطة الأندية، وذلك وفقًا لتصنيف "كاف".

من جهته؛ نشر باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، بيانًا عبر صفحة "كاف" الرسمية، قال خلاله: "أخاطب رؤساء الأندية وكبار المسؤولين في حفل الإطلاق الرسمي لاتحاد الأندية الإفريقية (ACA) في القاهرة، مبادرة أخرى رائدة من كاف لإعادة تشكيل صورة كرة القدم الإفريقية".

أهداف رابطة الأندية الإفريقية

يذكر أن الاجتماع التحضيري بين الأندية الأفريقية وباتريس موتسيبي، قد انعقد يوم الخامس من أكتوبر الماضي، والتي شهدت على الاتفاق على عدة أهداف، وهي كالآتي:

- حماية وتعزيز مصالح أندية كرة القدم الإفريقية.

- جعل الأندية الإفريقية قابلة للنمو تجاريًا والمنافسة عالميًا.

- جعل مسابقات "كاف" أقل عبئًا ماليًا ولوجستيًا وأكثر تنافسية وجاذبية مالية.

- كذلك ضرورة تحسين جودة ومعايير الملاعب، للتأكد من أن خوض كل نادي ومنتخب وطني قدم يلعب مبارياته في مسابقات «كاف» في بلده.

- بالإضافة إلى الحرص على تمتع الحكام ومفوضي المباريات ومشغلي VAR ، بالاحترام والمصداقية والاستقلالية والمستوى العالمي.

- بناء شراكات مع الرعاة والقطاع الخاص والحكومات لبناء الملاعب التي تتوافق مع معايير "كاف" و"فيفا" والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم في كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء الـ54 في "كاف".

- تطوير المواهب الشبابية الأفريقية وأكاديميات للبنين والبنات وتحسين جودة كرة القدم للأندية الأفريقية لتكون على مستوى عالمي.