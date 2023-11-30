الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن مشروعات الدولة المصرية للحفاظ على المناخ

المناخ
المناخ

تنطلق اليوم فعاليات  قمة المناخ بدولة الإمارات، وفي هذا الصدد نسلط الضوء على أبرز المشروعات التي قامت بها مصر تخص المناح والحفاظ على البيئة من أجل الحماية من التلوث البيئي والحصول على بيئة نظيفة وآمنة.

وتتمثل المشروعات التي قامت بها مصر من أجل الحفاظ على البيئة، مشروعات النقل المستدام، ومنها مشروعات الحد من انبعاثات قطاع النقل بالتوسع في أنظمة النقل العام المتطور ووسائل النقل غير الآلي، بما في ذلك ركوب الدراجات، ومشروع استدامة النقل، والأتوبيس الكهربائي وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، كما أن مشروعات الدولة في النقل تمثلت في الخط الثالث لمترو الأنفاق الصديق للبيئة والذي يهتم كثيرا بالحفاظ على البيئة وعدم انبعاث اللنبعاثات الكربونية.

ومن ضمن مشروعات الدولة للحفاظ على البيئة مشروعات الطاقة ومنها نماذج لمشروعات عملاقة نفذتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات، إلي جانب ذلك المشروع الضخم التى نفذته الدولة وهو  البرنامج المتكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة يتضمن البرنامج مبادرة لتحويل المخلفات البلدية لإنتاج الوقود الصلب المشتق (RDF) والسماد العضوي.

مشروعات الدولة للحفاظ لعىا لبيئة نظيفة 

وواحد من المشروعات الضخمة التى نفذتها الدولة والتي ساعدت كثيرا فيما يخص المناخ، مشروع تبطين الترع، و في مجال ادارة المياهن فقامت الدولة بتنفيذ مشروع تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، تحلية مياه البحر والحماية من السيول، وتنفيذ أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر، كما قامت الدولة بتنفيذ مشروع الزراعة المستدامة، حيث قامت الدولة   بالتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الرى الحديثة.، إلي جانب ذلك مشروعات الطاقة المتجددة ومنها مشروع أكبر محطة طاقة شمسية ببنبان في أسوان. 

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