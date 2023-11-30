الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هنري كيسنجر.. أول مواطن مجنس يصبح وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية

هنري كيسنجر وزير
هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي

سلطت الشبكة الامريكية" سي إن إن" الضوء على وفاة  هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، ووصفته الشبكة الأمريكية بأنه كان القوة المهيمنة والمستقطبة في السياسة الخارجية الأمريكية.

هنري كيسنجر

وتوفي هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ومستشار الأمن القومي الذي فر من ألمانيا النازية في شبابه ليصبح واحدا من أكثر شخصيات السياسة الخارجية تأثيرا وإثارة للجدل في التاريخ الأمريكي.

حيث توفي كيسنجر يوم الأربعاء في منزله في ولاية كونيتيكت، وفقا لبيان صادر عن شركته الاستشارية كيسنجر أسوشيتس. ولم تقدم الشركة سبب الوفاة.

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من هو هنري كيسنجر

وولد كيسنجر في فورث، ألمانيا، باسم هاينز ألفريد كيسنجر. تم تغيير اسمه إلى هنري عندما فرت عائلته من ألمانيا النازية واستقرت في الولايات المتحدة.

كان كيسنجر، في عام 1957، عضوًا في هيئة التدريس بجامعة هارفارد وأصبح مديرًا مشاركًا لمركز هارفارد للشؤون الدولية و أصبح مواطنًا أمريكيًا في عام 1943 وخدم في الحرب العالمية الثانية.

جلس كيسنجر، بصفته مستشارًا للأمن القومي الأمريكي، مع وزير الخارجية الأمريكي ويليام بي. روجرز في عام 1969،  وفي وقت سابق من الستينيات، كان كيسنجر مستشارًا لمجلس الأمن القومي، والوكالة الأمريكية للحد من الأسلحة ونزع السلاح، ووزارة الخارجية.

وتحت أنظار نيكسون، أدى كيسنجر اليمين كوزير للخارجية أمام رئيس المحكمة العليا وارن برجر في عام 1973. ووصف نيكسون ذلك بأنه "مهم للغاية في هذه الأيام عندما يجب علينا أن نفكر في أمريكا كجزء من المجتمع العالمي بأسره، والتي ولأول مرة في التاريخ المواطن المتجنس هو وزير خارجية الولايات المتحدة."

وقع كيسنجر والسياسي الفيتنامي لو دوك ثو على اتفاقيات باريس للسلام في عام 1973. وحصل الرجلان فيما بعد على جائزة نوبل للسلام، لكن ثو رفض قبولها.

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