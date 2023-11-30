الحكومة الإسرائيلية تعلن إطلاق سراح 102 من المحتجزين فى قطاع غزة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، عن إطلاق سراح 102 من المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدة أنها ملتزمة بإعادة كل محتجز إلى بلده، وفقًا لنبأ عاجل على فضائية القاهرة الإخبارية.

نتنياهو: سنواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين

وفي وقت سابق أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحكومة ستواصل توسيع توزيع السلاح على المواطنين.

يأتي هذا فيما أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن أن منفذي عملية القدس أسيران سابقان وهما شقيقان، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

واقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد منفذي عملية إطلاق النار بالقدس، وأغلقت منطقة راموت بالقدس بعد حادث إطلاق النار.

وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية عن أن عملية إطلاق النار في القدس أسفرت عن سقوط 3 إسرائيليين.