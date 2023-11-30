بوساطة مصرية قطرية.. موقع أمريكى يكشف تفاصيل تمديد الهدنة

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن تفاصيل تمديد وقف إطلاق النار في غزة ليوم آخر، حيث تم التمديد بوساطة مصرية قطرية، على أن تسلم حماس قائمة أسرى بها 8 نساء وأطفال، وليس 10 كما في الأيام السابقة.

تمديد وقف إطلاق النار

وقال الموقع: لقد اتفقت إسرائيل وحماس على تمديد وقف القتال في غزة ليوم آخر، بعد أن قالت إنها ستطلق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين، وفقًا لوزارة الخارجية القطرية.

وقال أكسيوس: لقد جاء هذا الإعلان قبل دقائق فقط من انتهاء الهدنة المؤقتة.

تفاصيل التمديد

وقال موقع "أكسيوس"، وفقًا لمصادره، إنه تمت محادثات مكثفة يومي الثلاثاء والأربعاء بين مختلف الأطراف، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن التمديد الثاني لوقف القتال، وقد شاركت إدارة بايدن على أعلى المستويات بشكل كبير في مفاوضات الرهائن، التي تتوسط فيها قطر ومصر.

وقبل الإعلان عن التمديد، قال مسئولون إسرائيليون إن حماس لم تقدم قائمة بأسماء النساء والأطفال، الذين يمكن إطلاق سراحهم بموجب المعايير المتفق عليها إذا تم تمديد وقف إطلاق النار ليوم آخر.

وكانت حكومة الحرب الإسرائيلية قد صوتت بالإجماع، ليلة الأربعاء، على أنه إذا لم تقدم حماس بحلول الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي قائمة بأسماء الرهائن وفقًا للمعايير المتفق عليها، فإن القتال سوف يستأنف.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل تلقت "قبل الساعة السابعة صباحًا بقليل" قائمة بأسماء النساء والأطفال الذين يمكن إطلاق سراحهم يوم الخميس، وقال مسئول إسرائيلي إن القائمة الجديدة تشمل ثماني نساء وأطفال، وليس 10 كما في الأيام السابقة.

وقال المسئول، لـ"أكسيوس"، إن الإسرائيليين الروسيين اللذين أفرجت عنهما حماس يوم الأربعاء من جانب واحد كبادرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتم احتسابهما كجزء من الإفراج اليوم الخميس.

وقال المسئول: إن حماس أرادت في البداية إطلاق سراح خمس نساء وأطفال وثلاث جثث، لكن بعد رفض إسرائيل، وافقت على إضافة ثلاث نساء أخريات إلى القائمة، وقال مسئولون إسرائيليون كبار إن القائمة وصلت بعد أن رفع الجيش حالة التأهب قبيل استئناف محتمل للأعمال القتالية.

وقف القتال

وقال أكسيوس: لقد أتاح وقف القتال فترة راحة قصيرة لأكثر من 2.2 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، والذين كانوا تحت القصف الإسرائيلي العنيف منذ بدء الحرب، وقُتل أكثر من 14800 فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.

ورحبت جماعات الإغاثة بزيادة مستويات المساعدات، لكنها حذرت أيضًا من أنها ليست سوى جزء صغير مما هو مطلوب لمعالجة الأزمة الإنسانية الأليمة في غزة، وبينما تتزايد الدعوات في جميع أنحاء العالم لوقف دائم لإطلاق النار، تعهدت إسرائيل بمواصلة الحرب "بقوة عسكرية كاملة" بعد انتهاء الهدنة الإنسانية للقتال.