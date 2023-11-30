الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. العثور على جثامين متحللة لأطفال رضّع بمستشفى أغلقه الاحتلال فى غزة

العثور على جثامين
العثور على جثامين متحللة لأطفال رضّع بمستشفى أغلقه الاحتلال

أفاد التليفزيون الفلسطينى بأن الطواقم الطبية، عثرت على جثامين متحللة جزئيا لخمسة أطفال خُدّج ارتقوا فى مستشفى النصر للأطفال شمال قطاع غزة.

وأشار التليفزيون الفلسطينى إلى أنه وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضى بعد سبعة أسابيع من العدوان الإسرائيلى المتواصل على القطاع، استهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلى مستشفيات عدة فى شمال قطاع غزة وتم إخلاء عدد منها تحت وطأة القصف العنيف والحصار المشدد.

وذكر مصدر طبى أن جنود الاحتلال أغلقوا جناح العناية المركّزة فى مستشفى النصر للأطفال، حيث تمكن الأطباء أخيرا من الدخول إلى الجناح، ليعثروا على جثامين خمسة أطفال خُدّج متحللة جزئيا، بعد أن تركهم الاحتلال وانسحب من المستشفى.

وبين المصدر أن جنود الاحتلال منعوا عائلاتهم من الاقتراب من الأطفال حديثى الولادة.

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