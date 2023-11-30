الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شهرة عالمية خلال عام.. تقرير أمريكى يسرد قصة نجاح "القاهرة الإخبارية"

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

نشر موقع "News Looks" تقريرًا بعنوان "القاهرة الإخبارية.. قصة نجاح مصرية تحقق شهرة عالمية خلال عام"، والذى يتناول الطفرة الهائلة التي حققتها قناة "القاهرة الإخبارية" على مدار عام، هو عمر القناة الإخبارية التي انتقلت من الإقليم لتصبح قناة دولية.

وسرد التقرير تفاصيل انطلاق القناة حتى أصبحت مصدرًا للمعلومات خلال الفترة الماضية وخاصة فترة الأزمة في غزة.

انطلاقة قناة القاهرة الإخبارية

 

وأشار التقرير إلى أن انطلاق قناة القاهرة الإخبارية في القاهرة قبل عام واحد فقط، وظهرت القناة الوليدة بسرعة بعد مرحلة إعداد قصيرة مدتها ثلاثة أشهر سبقت مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وأن القناة يعمل بها ويديرها فريق ديناميكي من المحررين الشباب وبدعم من الإعلاميين المصريين المخضرمين والمواهب القادمة لتصبح ذات مكانة في وقت قصير.

وتطرق التقرير إلى عدة نقاط لتفوق القناة منها، أنه على الرغم من المنافسة مع عمالقة الأخبار العربية مثل «الجزيرة والعربية وسكاي نيوز عربية» وغيرها، إلّا أن القناة ثبتت مكانتها بسرعة.

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وأشار التقرير إلى أن أهم ما اكتسبته القناة هو الاعتراف العالمي، حيث كانت تغطيتها تأتي كمصدر للمعلومات للقنوات التليفزيونية الكبرى ووكالات الأنباء، خاصة خلال الصراع بين إسرائيل وحماس.

ولفت إلى الحضور الإعلامي البارز، حيث ظهر لوجو "القاهرة الإخبارية" على شبكات عالمية مثل سي إن إن، سكاي نيوز، فرانس 24، قنوات إسرائيلية مختلفة، وتليفزيون الحرة أيضًا.

وقدم التقرير إشادة أخرى للقناة، حيث قال إنها تقدم تحديثات حية مستمرة وتغطية شاملة لأحداث مثل الصراع بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك تفاصيل عن الضربات الإسرائيلية المضادة، وغزو غزة، وتبادل الرهائن.

ونوه بأن شبكة المراسلين العالمية ذوي مهارات عالية وينتشرون في جميع أنحاء العالم، وأن ذلك أتاح إجراء مقابلات وتقارير حصرية، وأن تواجد المكاتب العالمية الاستراتيجية في المدن الرئيسية مثل واشنطن ولندن أتاح لها نقاط قوة أخرى، ومن خلالها استضافت القناة محللين ومسئولين سياسيين بارزين.

ولفت التقرير إلى فكرة القيادة والروح، وقال إن الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجح في وصول القناة إلى مصداقيتها ونزاهتها وتقاريرها الموضوعية، فضلًا عن الدعم الذي تقدمه الشركة المتحدة، وأن شعار القناة “عاصمة الخبر” يؤكد هويتها الفريدة، كما أشاد التقرير بالتوسع المستقبلي، وأن هناك خططًا جارية لإطلاق قناة جديدة باللغة الإنجليزية، للوصول إلى مساحة أكبر تستهدف المتحدثين بالإنجليزية.

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