اتحاد المصريين بالخارج يدعو "المغتربين" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية غدًا

شدد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، على كل فروعه وأعضائه في خارج مصر، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية في كل اللجان الانتخابية في السفارات والقنصليات وبعض المقار التي أوضحها بيان وزارة الخارجية.

هذا ولا صوت يعلو في الاتحاد العام للمصريين في الخارج فوق صوت الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها غدًا الجمعه والسبت والأحد الموافق ٣،٢،١ ديسمبر ٢٠٢٣ وقد استعد القيادات ووكلاء المرشحين للعملية الانتخابيه بعد تجهيز كافة ما يلزم للحشد من توفير المواصلات المناسبة والأطعمة والمياه وشوادر للأماكن المفتوحة بعد توفير بوسترات الدعوة للانتخابات ووسائل الدعاية المتنوعة والإلكترونية.

وعقد المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، عدة اجتماعات عبر منصة زووم لكل الجاليات والفروع والاطمئنان على كافة الاستعدادات في كل دولة وحسب توقيت المحلي لكل دولة، خصوصا في دول المهجر وأمريكا تحديدا، حيث تبعد مقار اللجان الانتخابية عن أماكن سكنهم بمسافات بعيدة قد تصل لبضعة مئات من الكيلومترات، وتنسيق طريقة السفر والعودة من وإلى اللجان أمر مهم جدا.

ويشارك المصريين بالخارج غدا في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر لها أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

وأنهت القنصليات والسفارات استعداداتها لبدء العرس الانتخابي واستقبال جموع المصريين بالخارج، وتعتبر هذه الانتخابات هي الاستحقاق الرئاسي الرابع الذي يشارك به المصريون بالخارج، بعد الانتخابات الرئاسية في 2012 و2014 و2018.

ومنحت الهيئة القومية للانتخابات الحق لكل مصري بالخارج مقيد في قاعدة بيانات الناخبين خارج البلاد الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية، مثبت به الرقم القومي، وفي حال كانت بطاقة الرقم القومي غير سارية يستطيع المواطن بالخارج استخدام جواز السفر.