الجالية المصرية في ميلانو يؤكدون تكاتف الجهود لحشد الناخبين وتذليل العقبات التي تواجهم

شجع أبناء الجالية المصرية في ميلانو على تكاتف الجهود لحشد الناخبين وتذليل العقبات التي تواجه المصريين للإدلاء بأصواتهم، وأكدوا مشاركتهم في الانتخابات والعمل على توفير وسائل نقل ذهابًا وإيابًا للناخبين، بسبب بعد المسافة بين المدن ‏وبين موقع اللجان بالسفارة والقنصلية المصرية في روما وميلانو، وكذلك التوعية وإطلاع المصريين على أهمية المشاركة في الانتخابات، كواجب وطني من أجل إرساء الديمقراطية ومستقبل أفضل ‏وأن المشاركة حق دستوري لكل مواطن.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع عدد ضخم من اعضاء الجالية المصرية في مدينة ميلانو، وذلك خلال زيارتها لدولة إيطاليا، ضمن جولتها الأوروبية في إطار حملة "شارك بصوتك" لتحفيز وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

فيما رحب أبناء الجالية المصرية في ميلانو، بالسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدين بجهود وزارة الهجرة في حل الأزمات التي تواجه المصريين بالخارج، وطالبوا بالمزيد من الآليات والفعاليات لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبناء الجيلين الثاني والثالث وربطهم بالوطن الأم، حيث إن ملف التواصل مع الشباب المصري في إيطاليا مهم لزيادة ربطهم بوطنهم، فضلا عن التواصل المباشر مع المصريين بالخارج لما له من تأثير كبير في نفوس المصريين بالخارج.

تسريع وتسهيل إجراءات شحن الجثامين

كما طالبوا بتسريع وتسهيل إجراءات شحن الجثامين، فضلا عن القاء الضوء على أبنائهم المتفوقين والاستفادة من خبرات الدارسين بالخارح، مقدمين الشكر لوزيرة الهجرة لجهودها التي تعمل بها، ومؤكدين أنهم سيقومون بتوفير وسائل انتقال لمصريين خلال أيام الانتخابات،

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة سعادتها بوجودها مع أبناء مصر في ميلانو، مؤكدة أنها ستسعى لتنفيذ مطالبهم ومقترحاتهم، وأنها ستتواجد معهم افتراضيًا في مختلف الاجتماعات التي ستعقد لشد أزر الجميع وحثهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم، وإن الدولة تضع كل مصري في الخارج في قلب اهتماماتها، وتعمل للتواصل معه وربطه بالوطن، ليكون جزءا أصيلا من خطط التنمية المستدامة".

وحرصت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في نهاية اللقاء على تكريم المدرسة المصرية "نجيب محفوظ " بمدينة ميلانو، وإهداء درع وزارة الهجرة للسيد محمود عثمان مؤسس المدرسة، نظرا لجهوده المستمرة على مدار سنين وتمسكه بحلمه لإنشاء مدرسة مصرية في إيطاليا، وهو ما تحقق بالفعل على الأرض.



وفيما يلي روابط المحفزات والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج:

لتحميل تطبيق "سيارات المصريين بالخارج":

من هواتف اندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتفios” iphone”:

‏https://apps.apple.com/app/id6444364022

هيئة التأمين والمعاشات

‏https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

‏F

موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

‏https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

‏/TheEgyptianInsurance

موقع التجنيد:

‏https://tagned.mod.gov.eg/

‏https://sus.cdm.edu.eg/

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الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة:

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