الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمشاركة حملته الرسمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا شعبيا حاشدا بمنطقة أبوجمالة في مركز طنطا بالغربية، من إشراف مجلس القبائل والعائلات المصرية، بحضور  لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأمناء أحزاب سياسة وبعض النواب السابقين.

استعرض المؤتمر بعض إنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي  وأهمية الانتخابات الر ئاسية المقبلة في هذة المرحلة.

ومن جهته، تناول اللواء أحمد عبد الوهاب، عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية، الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي وأهمية التوجه إلى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، موضحا مفهوم المشاركة الإيجابية وأثرها على الفرد والمجتمع، ومدى إمكانية لمس هذه الآثار على أرض الواقع، مشيرا إلى دور مصر الرائد في المنطقة العربية، وعلى الخريطة الدولية للعالم أجمع.

عدم المشاركة بشكل إيجابي في الاستحقاقات الانتخابية القادمة يزيد من حجم الضغوط

وأوضح أن عدم المشاركة بشكل إيجابي في الاستحقاقات الانتخابية القادمة يزيد من حجم الضغوط التي من الممكن أن تتعرض لها مصر من الخارج، فضلا عن أنها رسالة للعالم من الشعب المصري بأنه متمسك باستقلاليته، ومتمسك بوجوده، ومشارك بقوة في تحديد مستقبله.

حملة السيسى تحرص على الاجتماع مع كافة أطياف المجتمع والاستماع إلى ارائهم

يذكر أن حملة المرشح لرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الغربية تحرص على الاجتماع مع كافة أطياف المجتمع والاستماع إلى آرائهم، علاوة على عقد العديد من الندوات لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية  المجمع  فورا.

بمنطقة ابو جمالة مركز طنط مجلس القبائل والعائلات المصرية انجازات المرشح الرئاسي الانتخابات للادلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري

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