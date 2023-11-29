وكيل حملة المرشح عبدالفتاح السيسى: الجالية المصرية بالكامل فى إسبانيا تدعم الرئيس

قال طارق النجار، وكيل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بإسبانيا، إن الجالية المصرية في إسبانيا بالكامل تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة بعد وقفته الكبيرة وتضامنه مع القضية الفلسطينية، وبالرغم من أنه كانت توجد نسبة تقدر بـ25% من المصريين في الخارج يعترضون على ارتفاع الأسعار وما شابه ذلك إلا أن هذه النسبة تؤيد الآن الرئيس السيسي بشدة بعد صموده العظيم في ظل التحديات والتوترات التي تواجه الوطن حاليًا.

إزالة المعوقات من أمام الناخبين



وأكد طارق النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات والوسائل التي تجعل المواطنين المصريين في إسبانيا قادرين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي سوف يتم البدء فيها الجمعة المقبل.

كثافة الإقبال على الانتخابات بالخارج

وتابع: "نحن خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانتخابات أوروبا لها مذاق مختلف، حيث يريد الشعوب في الخارج أن يروا مدى إقبال المصريين على اختيار رئيسهم، لذا الانتخابات الرئاسية المصرية ستكون عرسا تاريخيا عظيما".