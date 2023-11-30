الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انطلاق مبادرة "أنت الحياة" في جنوب سيناء لمدة 3 أيام

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية عن إطلاق مبادرة "أنت الحياة" للمرة الأولى في جنوب سيناء مركز الطور قريبة جبيل وذلك لمدة ٣ أيام، لخدمة الأهالي من خلال تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة التي تخدم جميع المصريين بمختلف الأعمار.

مبادرة "أنت الحياة"

وتنظم مبادرة "أنت الحياة" عددًا من الفعاليات والأنشطة والتي من ضمنها، قوافل طبية واستقبال الحالات الإنسانية، ملتقى توظيفي، فعاليات ثقافية، مسرح العرائس والورش الحرفية، ندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي، امتحانات محو الأمية، أنشطة رياضية متنوعة، معرض الكتاب وغيرها من الخدمات والفعاليات المجانية.

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قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. "حياة كريمة" تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" (صور)

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"أنت الحياة" رعاية صحية مجانية للأهالي في القرى الأكثر احتياجًا

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