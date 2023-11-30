انطلاق مبادرة "أنت الحياة" في جنوب سيناء لمدة 3 أيام

أعلنت مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية عن إطلاق مبادرة "أنت الحياة" للمرة الأولى في جنوب سيناء مركز الطور قريبة جبيل وذلك لمدة ٣ أيام، لخدمة الأهالي من خلال تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة التي تخدم جميع المصريين بمختلف الأعمار.

مبادرة "أنت الحياة"

وتنظم مبادرة "أنت الحياة" عددًا من الفعاليات والأنشطة والتي من ضمنها، قوافل طبية واستقبال الحالات الإنسانية، ملتقى توظيفي، فعاليات ثقافية، مسرح العرائس والورش الحرفية، ندوات التوعية الخاصة بمكافحة الإدمان والتعاطي، امتحانات محو الأمية، أنشطة رياضية متنوعة، معرض الكتاب وغيرها من الخدمات والفعاليات المجانية.