الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" (صور)

مبادرة أنت الحياة
مبادرة أنت الحياة

رصدت مجموعة من الصور؛ أجواء مبادرة "أنت الحياة" التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، أثناء تواجدها في محافظتي البحر الأحمر وأسوان، حيث نظمت المبادرة عددًا من الأنشطة الخدمية للأهالي في المحافظتين، استهدفت الأطفال والشباب والكبار، بقوافل طبية وأنشطة مختلفة، إلى جوار القوافل البيطرية.

صور مبادرة أنت الحياة في البحر الأحمر وأسوان

ونشرت مبادرة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية قائلة: "مبادرة أنت الحياة واللي بيستناها الكثير، موجودة في محافظتي البحر الأحمر وأسوان، بفعاليات وأنشطة وخدمات كتير للأطفال والشباب والكبار، سواء كانت قوافل طبية وبيطرية، استقبال حالات الغارمين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، استخراج بطاقات الرقم القومي، أنشطة ترفيهية ورياضية للأطفال، ملتقى التوظيف للشباب، وامتحانات محو الأمية للكبار وغيرها كتير".

قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. حياة كريمة تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" 
حياة كريمه مبادرة حياة كريمة البحر الاحمر أسوان مبادرة انت الحياة

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