5 أفلام أجنبية جديدة في دور العرض المصرية.. منها Muzzle

انطلقت خلال الساعات الماضية 5 أفلام أجنبية دفعة واحدة في دور العرض المصرية لتنضم إلى قائمة طويلة من الأفلام الأجنبية التي تعرض في مصر خلال الفترة الماضية وحقق بعضها نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية ون بين الاعمال الجديدة فيلم Muzzle.

فيلم Muzzle هو توليفة سينمائية تجمع بين التشويق والعمق النفسي، ويكشف الأقنعة عن العديد من الحقائق المخفية، ويتألق أداء نجوم الفيلم: آرون إيكهارت، ستيفن لانج، وبينيلوب ميتشل، في تجسيد شخصياتهم بقوة وعاطفة. إلى جانب الإخراج المتقن والكتابة المذهلة لجون ستالبرغ جونيور، وسيناريو يجمعه مع كارلايل يوبانك، يتم تقديم Muzzle بشكل متقن، مع رصد دقيق للخفايا التي تكمن في قلوب شخصياته.

تدور قصة الفيلم حول جيك روسر بعد مقتل كلبه في منطقة سكيد رو بلوس أنجلوس، يقتحم جيك عوالم الجريمة المُظلمة؛ على أمل الانتقام من الشخص المسؤول عن قتل حيوانه المُفضل.

فيلم The Marsh King's Daughter

كما عرض فيلم The Marsh King's Daughter، والعمل من بطولة كلا من ديزي ريدلي وبين مينديلسون وجاريت هيدلوند وجيل برمنجهام والفيلم تدور أحداثه في إطار من الدراما والتشويق، تسعى امرأة للانتقام من الرجل المسؤول عن اختطاف والدتها.

الفيلم الثالث هذا الأسبوع هو فيلم 13 Exorcisms، والعمل يقدم بطولته كلا من ماريا رومانيلوس وروث دياز وأوركو أولازابال وسيلما لوبيز، وخلال قصة الفيلم تظهر ظواهر غريبة على فتاة مراهقة تُدعى لورا فيجاس؛ فيلجأ والديها لطلب المساعدة من قس من الفاتيكان لعلاجها من المس، وبمرور الوقت تنهار حياة العائلة تمامًا.

فيلم What Happens Later