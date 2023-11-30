5 أفلام أجنبية جديدة في دور العرض المصرية.. منها Muzzle

انطلقت خلال الساعات الماضية 5 أفلام أجنبية دفعة واحدة في دور العرض المصرية لتنضم إلى قائمة طويلة من الأفلام الأجنبية التي تعرض في مصر خلال الفترة الماضية وحقق بعضها نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية ون بين الاعمال الجديدة فيلم Muzzle.

فيلم Muzzle

فيلم Muzzle هو توليفة سينمائية تجمع بين التشويق والعمق النفسي، ويكشف الأقنعة عن العديد من الحقائق المخفية، ويتألق أداء نجوم الفيلم: آرون إيكهارت، ستيفن لانج، وبينيلوب ميتشل، في تجسيد شخصياتهم بقوة وعاطفة. إلى جانب الإخراج المتقن والكتابة المذهلة لجون ستالبرغ جونيور، وسيناريو يجمعه مع كارلايل يوبانك، يتم تقديم Muzzle بشكل متقن، مع رصد دقيق للخفايا التي تكمن في قلوب شخصياته.

تدور قصة الفيلم حول جيك روسر بعد مقتل كلبه في منطقة سكيد رو بلوس أنجلوس، يقتحم جيك عوالم الجريمة المُظلمة؛ على أمل الانتقام من الشخص المسؤول عن قتل حيوانه المُفضل.

فيلم The Marsh King's Daughter

كما عرض فيلم The Marsh King's Daughter، والعمل من بطولة كلا من ديزي ريدلي وبين مينديلسون وجاريت هيدلوند وجيل برمنجهام والفيلم تدور أحداثه في إطار من الدراما والتشويق، تسعى امرأة للانتقام من الرجل المسؤول عن اختطاف والدتها.

فيلم 13 Exorcisms

الفيلم الثالث هذا الأسبوع هو فيلم 13 Exorcisms، والعمل يقدم بطولته كلا من ماريا رومانيلوس وروث دياز وأوركو أولازابال وسيلما لوبيز، وخلال قصة الفيلم تظهر ظواهر غريبة على فتاة مراهقة تُدعى لورا فيجاس؛ فيلجأ والديها لطلب المساعدة من قس من الفاتيكان لعلاجها من المس، وبمرور الوقت تنهار حياة العائلة تمامًا.

فيلم What Happens Later

وطرح فيلم What Happens Later، من بطولة ميج رايان وديفيد داكوفني وهال ليجيت، وتتصاعد الأحداث حين يجمع القدر بين ويلا وبيل الحبيبان السابقان بعد سنوات عديدة من إنهاء علاقتهما؛ حينما يجدان أنفسهما بالمطار وعلى متن نفس الطائرة، فتقع بينهما العديد من المفارقات التي قد تُعيد إحياء الحب مجددًا.

فيلم Howl's Moving Castle

خامس الأأفلام المعروضة هذا الأسبوع هو فيلم Howl's Moving Castle، والعمل من بطولة كلا من تشيكو بايشو وتاكويا كيمورا وآخيهيرو مياوا وتاتسويا جاشوين، تدور القصة عن شابة صغيرة ذات شعر بني اسمها “صوفي”، هي الكبرى بين أخواتها، تدير مع أختها الوسطى محلا لبيع القبعات في مملكة "أنغاري" السحرية، وفي إحدى الليالي المظلمة تلتقي صوفي بساحرة البراري التي تقوم بسرقة شبابها وتحويلها إلى عجوز في التسعين من العمر