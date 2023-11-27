الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. طرح الفيلم الأجنبى Muzzle فى دور العرض المصرية

فيلم Muzzle
فيلم Muzzle

تستعد دور العرض المصرية لاستقبال الفيلم الأجنبي Muzzle، ويطرح الفيلم بعد غد الأربعاء، 29 نوفمبر، بدور السينما في القاهرة والمحافظات.

تفاصيل فيلم Muzzle

في شوارع لوس أنجلوس القاسية، يأخذ Muzzle الجماهير في رحلة مثيرة، واستثنائية لضابط شرطة سابق يتعرض لحدث مؤلم ويحاول من خلاله التخلص من آثار ماضيه الحزين، الفيلم بطولة النجم آرون إيكهارت، وإخراج جون ستالبرغ جونيور، وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من 29 نوفمبر، من خلال Fourstar Films.

تبدأ أحداث الفيلم بصدمة فقدان ضابط شرطة لوس أنجلوس "جيك روسر" رفيقه الوفي الكلب Ace، وبينما يحاول التغلب على آثار ماضيه، يجد نفسه متورطًا في فضيحة توقفه عن عمله كشرطي وتغير مسار حياته، حيث يبدأ "روسر" في مطاردة العدالة رفقة شريكه الجديد، الكلب العدواني Socks.
 



تكمن قوة فيلم Muzzle في العلاقة بين جيك وشريكه الكلب الجديد Socks، حيث ينطلقان في رحلة تستكشف عالم الجريمة وتجارة الكلاب والشركات التي تختبئ وراء إنتاج الفينتانيل، ويقدمان لحظات مثيرة ومشاهد مؤثرة من الارتباط بين الإنسان والكلب، كما يتنقلان معًا في ظل الفساد والخطر، ويشكلان رابطًا يعكس تحدياتهما المشتركة، حيث تعزز الكلاب الفيلم بلمسة من الرقي والإحساس العاطفي.

أبطال فيلم Muzzle

Muzzle هو توليفة سينمائية تجمع بين التشويق والعمق النفسي، ويكشف الأقنعة عن العديد من الحقائق المخفية، ويتألق أداء نجوم الفيلم: آرون إيكهارت، ستيفن لانج، وبينيلوب ميتشل، في تجسيد شخصياتهم بقوة وعاطفة. إلى جانب الإخراج المتقن والكتابة المذهلة لجون ستالبرغ جونيور، وسيناريو يجمعه مع كارلايل يوبانك، يتم تقديم Muzzle بشكل متقن، مع رصد دقيق للخفايا التي تكمن في قلوب شخصياته.

وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

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