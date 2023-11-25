السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض فيلم "لف وارجع تانى" عبر منصة WATCH IT الرقمية

فيلم لف وارجع تاني
فيلم لف وارجع تاني

انضم فيلم “لف وارجع تاني” الذي عرض في دور العرض السينمائية في شهر أغسطس الماضي إلى قائمة أفلام منصة WATCH IT الرقمية.

تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يجتمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

فيلم لف وارجع تاني يشارك في بطولته كل من الفنانة شيري عادل، وأيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبدالله، محمد رضوان، طارق الإبياري، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد، إسماعيل فرغلى، ومن تأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان"، وإخراج شادي على وإشراف عام رياض المزهر وإشراف عام على الإنتاج محمد ناصف.

واستطاعت منصة "واتش إت" الاستحواذ على نسب المشاهدة العالية للأعمال المعروضة هذه الفترة التي من إنتاجها، حيث أصبحت أعمال المنصة الواجهة الأولى للمتفرج في ظل تنافس شديد مع عدد آخر من المنصات، إلا أن المنصة المصرية الوطنية كانت الاختيار الأول مؤخرًا بفضل أعمال تنوعت بين الأعمال الكوميدية والاجتماعية، والتي رصدت من خلالها تفاصيل حياتية يعيش فيها كل المصريين.

أسعار  الاشتراك في منصة Watch It

تختلف أسعار باقات Watch It وفق الاشتراك السنوي أو الشهري، وتأتي كما يلي:

اشتراك سنوي لـ1 شاشة بـ100 جنيه بدلًا من 600 جنيه.

اشتراك سنوي لـ2 شاشة بـ200 جنيه بدلًا من 960 جنيهًا.

اشتراك سنوي لـ3 شاشات بـ300 جنيه بدلًا من 1320 جنيهًا.

اشتراك شهري لـ1 شاشة بـ14.99 جنيه.

اشتراك شهري  لـ2 شاشة بـ24.99 جنيه.

اشتراك شهري لـ3 شاشة بـ39.99 جنيه.

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