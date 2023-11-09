الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

4 أفلام أجنبية جديدة بدور العرض هذا الأسبوع منها The Marvels (تقرير)

فيلم The Marvels
فيلم The Marvels

استقبلت دور العرض المصرية خلال الساعات الماضية 4 أفلام أجنبية جديدة لتنضم إلى قائمة الأعمال المعروضة، وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل هذه الأعمال وأبطالها وقصصها ومنها فيلم The Marvels.

فيلم The Marvels

الفيلم الأول هذا الأسبوع هو فيلم The Marvels تعود به النجمة العالمية بري لارسون ويشاركها البطولة كلا من إيمان فيلاني وتيونا باريس وصامويل إل. جاكسون، وتدور الأحداث في الفيلم حين تكتشف كارول دانفرز وكاملا خان ومونيكا رامبو أن هناك ظاهرة غريبة تربطهن ببعضهن البعض، فيقررن التكاتف من أجل مواجهة تحدي جديد صعب على فريق الفتيات الخارقات

فيلم Anatomy of a Fall

وطرح أيضا فيلم Anatomy of a Fall الذي تدور قصته في إطار من الجريمة والدراما، تُتهم امرأة في جريمة قتل زوجها؛ وسريعًا يتسبب الأمر في وقوع ابنهما الكفيف بمعضلة كبيرة حينما يصبح الشاهد الوحيد على الجريمة، والفيلم من بطولة كلا من، سوان أرلود وساندرا هولر وأنتوني رينارتز وميلو ماتشادو جارنر.

4 أفلام أجنبية جديدة بدور العرض المصرية هذا الأسبوع

فيلم On Fire

وعرض أيضا فيلم On Fire، والفيلم من بطولة كلا من بيتر فاسينيلي وفيونا دوريف وآشر أنجيل ولانس هنريكسن، العمل الجديد يقدم قصة عائلة تعيش في منزل متنقل عبر الغابات، ولكن تنقلب حياتهم في أحد الليالي بشكل مروع حينما ينشب حريق في الغابات حولهم، ويصبح عليهم فعل المستحيل في سبيل النجاة.

فيلم Leo

كما عرضت دور العرض المصرية الفيلم الرابع هذا الأسبوع هو فيلم Leo من بطولة كلا من جوزيف فيجاي وسانجاي دوت وأنوراج كاشياب وبريا أناند، الفيلم يرصد حياةبارثيبان رفقة عائلته في بلدة صغيرة حيث تُدير العائلة مقهى بسيط، وسريعًا تنقلب الأمور في حياة العائلة وليو حينما تُهاجم عصابة البلدة وتقتل العديد من المواطنين.

فيلم The Marvels The Marvels دور العرض المصرية فيلم Anatomy of a Fall فيلم On Fire

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