4 أفلام أجنبية جديدة بدور العرض المصرية هذا الأسبوع

استقبلت دور العرض المصرية هذا الأسبوع 4 أفلام أجنبية جديدة لتنضم إلى قائمة الأعمال المعروضة خلال الفترة الماضية وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل الأعمال الجديدة وأبطالها.

فيلم King of Killers

طرح فيلم King of Killers كأول الأفلام الأجنبية هذا الأسبوع، والفيلم الجديد يشارك في بطولته كلا من آلان موسي وفرانك جريلو وشانون كوك وماري أفجيروبولس، وتدور أحداث الفيلم الجديد في إطار من الإثارة والتشويق حول “جاران” الذي يكلف ضمن فريق من القتلة الدوليين المحترفين للقضاء على أخطر قاتل في العالم، إلا أن المفاجأة تكمن في اكتشافهم أنهم من يتم مطاردتهم.

فيلم DogMan

ويعرض حاليا أيضا فيلم DogMan، الذي يقوم ببطولته كلا من كاليب لاندري جونس وكريستوفر دينهام وماريسا بيرينسون ومايكل جارزا، والفيلم الجديد تدور قصته في إطار من الدراما، حيث يدور الفيلم الجديد حول فتى شاب يمر بالعديد من الصعاب في حياته، ويجد الخلاص من خلال علاقته مع الكلاب.

فيلم Deep Fear

وانضم فيلم Deep Fear إلى قائمة الأعمال المعروضة أيضا وهو من بطولة كلا من مادالينا جينيا وإيد ويستويك وماكارينا جوميز وستاني كوبيه، وتدور أحداث الفيلم الجديد حول شخصية “نعومي” التي تذهب في رحلة بحرية وحدها لمقابلة حبيبها، إلا أن الرحلة تأخذ منعطفًا مظلمًا عندما تتعرض لعاصفة غير متوقعة.

فيلم Farang

الفيلم الرابع في دور العرض المصرية هذا الأسبوع هو فيلم Farang، والفيلم الجديد من بطولة كلا من نسيم ليث ولورين نوناي وأوليفييه جورميهو فيثيا بانسرنجارم، وتدور أحداث الفيلم الجديد حين يخرج “سام” من السجن بحثًا عن بداية جديدة بعيدًا عن الماضي؛ فيبدأ حياته الجديدة رفقة عائلته بتايلاند، ولكن سرعان ما يُجبره زعيمه السابق على العودة لحياة الإجرام والانتقام.