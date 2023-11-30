راودوا زوجته عن نفسها.. إحالة أوراق قاتلي "شهيد الشرف" بالمرج إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، أوراق 3 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل مواطن في المرج دافع عن شرفه ورفض تسليم زوجته لأحدهم.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وهم "أحمد. م"، و"محمد. م"، و"محمود. م"، قتلوا المجنى عليه "أحمد. م" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه.

وتابع أمر الإحالة، أنهم ما أن ظفروا به، حتي كال إليه المتهم الأول عدة ضربات استقرت بوجهه، حال قيام المتهم الثاني بتقييده بشريط لاصق لشل مقاومته، وعلى إثر محاولته الاستغاثة، وكمم المتهم الثالث بوضع مناديل ورقية بفمه، حال لف المتهم الثاني شريط لاصق على فمه.

الجناية ارتبطت بجنحة أخرى وهي السرقة

وأضاف أمر الإحالة أن هذه الجناية قد ارتبطت بجنحة أخرى، وهي أنه بذات الزمان والمكان، سرقوا المبلغ المالى المملوك للمجنى عليه، وأحرزوا وحازوا سلاحًا أبيض، وهو شريط لاصق، بدون مسوغ للضرورة المهنية.

سبب الواقعة

وأشار أمر الإحالة إلى أن خلافات نشبت بين المتهم الأول والمجنى عليه، بسبب قيام الأخير بطرد الأول من شقته، لمراودته زوجته عن نفسها.

فقام المتهم بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث على التوجه لمحل سكن المجني عليه والاعتداء عليه وسرقته وبالوصول، وما أن ظفروا به، حتي قام المتهم الأول بتوجيه عدة ضربات له، حال قيام المتهم الثاني بتكبيله من الخلف باستخدام شريط لاصق.

وعندما حاول المجنى عليه الاستغاثة، عقدوا العزم على قتله، فقام المتهم بتكميم فمه باستخدام مناديل ورقية، وقام المتهم الثاني بلف شريط لاصق حول فمه وخنقه، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب ذلك، قام المتهمون بسرقة شاشة تليفزيون، وجهاز dvr، وبعض الملابس.