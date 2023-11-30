الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

راودوا زوجته عن نفسها.. إحالة أوراق قاتلي "شهيد الشرف" بالمرج إلى المفتي

اعدام
اعدام

أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، أوراق 3 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل مواطن في المرج دافع عن شرفه ورفض تسليم زوجته لأحدهم.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وهم "أحمد. م"، و"محمد. م"، و"محمود. م"، قتلوا المجنى عليه "أحمد. م" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه.

 وتابع أمر الإحالة، أنهم ما أن ظفروا به، حتي كال إليه المتهم الأول عدة ضربات استقرت بوجهه، حال قيام المتهم الثاني بتقييده بشريط لاصق لشل مقاومته، وعلى إثر محاولته الاستغاثة، وكمم المتهم الثالث بوضع مناديل ورقية بفمه، حال لف المتهم الثاني شريط لاصق على فمه.

الجناية ارتبطت بجنحة أخرى وهي السرقة

وأضاف أمر الإحالة أن هذه الجناية قد ارتبطت بجنحة أخرى، وهي أنه بذات الزمان والمكان، سرقوا المبلغ المالى المملوك للمجنى عليه، وأحرزوا وحازوا سلاحًا أبيض، وهو شريط لاصق، بدون مسوغ للضرورة المهنية.

 

txt

إحالة أوراق المتهم بقتل عامل إلى المفتى بالقليوبية

txt

إحالة أوراق 5 متهمين بقتل شخص إلى المفتى بالقليوبية

سبب الواقعة

وأشار أمر الإحالة إلى أن خلافات نشبت بين المتهم الأول والمجنى عليه، بسبب قيام الأخير بطرد الأول من شقته، لمراودته زوجته عن نفسها.

فقام المتهم بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث على التوجه لمحل سكن المجني عليه والاعتداء عليه وسرقته وبالوصول، وما أن ظفروا به، حتي قام المتهم الأول بتوجيه عدة ضربات له، حال قيام المتهم الثاني بتكبيله من الخلف باستخدام شريط لاصق.

وعندما حاول المجنى عليه الاستغاثة، عقدوا العزم على قتله، فقام المتهم بتكميم فمه باستخدام مناديل ورقية، وقام المتهم الثاني بلف شريط لاصق حول فمه وخنقه، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب ذلك، قام المتهمون بسرقة شاشة تليفزيون، وجهاز dvr، وبعض الملابس.

للمفتي المرج إعدام قتل مواطن محكمة جنايات شمال القاهرة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رحيل عملاق الدبلوماسية الأمريكية هنرى كيسنجر

"توقف الحرب خطأ تاريخى".. "بن غفير" يدعو الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم

هنرى كسينجر.. داهية أمريكا ومهندس دبلوماسيتها

"ترانس جلوب" الكندية تُخطط لحفر 4 آبار بترول جديدة في مصر خلال العام المقبل

"القاهرة الإخبارية": أحد قتلى عملية القدس رئيس المحكمة الحاخامية بأسدود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم