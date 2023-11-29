إحالة أوراق 5 متهمين بقتل شخص إلى المفتى بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حلمى الشماسى ومحمود منير خليل وهيثم جمال محمد الدين، إحالة أوراق الـ 5 متهمين بقتل المجني عليه "مصطفى ى" 25 سنة مع سبق إلاصرار والترصد بسبب خلافات سابقة، إذ استدرجه للتخلص منه وضربه بـ 9 طلقات من سلاح ناري بأماكن متفرقة بجسده، أودت بحياته، لفضيلة مفتي لأبداء رأي بإعدامهم.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم ٣٣٤٧٥ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٤٤١٩ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، أن المتهمين: " شعبان أ ح" وشهرته ( دودو ) (محبوس) 24 سنة وصاحب مغسلة ومقيم بمدينة فتح الكابلات بشبرا الخيمة، و"باسم أ ح" (محبوس) ٣٥ عام - عامل - مقيم بمدينة فتح الكابلات - شبرا و" إسلام ع ش" (محبوس) 24 سنة عاطل ومقيم بالكائنات بشبرا، و" صابر أ ح" (هارب) 33 سنة ومقيم بشبرا، و"سيد أ ح" (هارب)، قتلوا المجنى عليه "مصطفى يوسف" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة أنه المتهمون جميعًا وآخرون مجهولون، شرعوا في قتل المجني عليهما، أحمد عبد العال هلال أنور ومحمد سعيد عبد السلام محمد، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق المتهم الثاني إبان تواجد الأول منهما صحبة المجني عليه المتوفى صوبه عبارًا ناريًا من سلاحه الناري سالف الذكر وتعدى المتهم الثالث عليه بسلاحه أبيض - "مطواة" تالية الوصف برقبته، ووجه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا إصابته المبينة بالتقرير الطبي الخاص به المرفق بالأوراق، وأطلق المتهم، الأول صوب الثاني منهما إبان تواجده على مسرح الجريمة مصادفة عيارًا ناريًا من سلاحه الناري سالف الذكر قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي الخاص به المرفق بالأوراق حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من ازر بعضهم البعض، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليهما المصابين لما لحق بهما من علاج على النحو المبين بالتحقيقات.