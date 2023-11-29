إحالة أوراق المتهم بقتل عامل إلى المفتى بالقليوبية

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد بإحالة أوراق المتهم بقتل أحمد.زكي أحمد عامل عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم وأعد العدة لذلك الغرض سلاحا ناريا وسلاحا أبيض فرد خرطوش ومطواة وما إن ظفر به حتى أشهر السلاح الناري الذي كانت بحوزته مطلقا عيارا ناريا صوب المجني عليه، فأستقر برأسه محدثا به الإصابات، والتي أدت إلى وفاته، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10010 /2013 الجنح لقسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1592 لسنة 2023 كلى جنوب بنها أن المتهم عمر ي م محبوس السن 42 صنايعي رخام ومقيم بالمنشية الجديدة دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل المجنى عليه أحمد زكى أحمد مصطفى عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقدا العزم واعدًا العده لذلك الغرض سلاحًا ناريا وسلاحا أبيضا فرد خرطوش ومطواة وما ان ظفر به حتى اشهر السلاح الناري الذي كان بحوزته مطلقا عيارًا ناريا صوب المجني عليه فاستقر برأسه، محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخن فرد خرطوش وأحرز ذخائر طلقه، مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الوصف السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

وقضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل صديقه خلال جلسة عرفية لإتمام التصالح بينهما باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8722 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 908 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمود ج م"، 31 سنة، عامل، شرع في قتل صديقه المجني عليه محمد ع أ"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث إنه وحال قيام عدد من أهالي القرية بعقد جلسة صلح فيما بين المتهم والمجني عليه لمسابقة خلافات فيما بينهما، باستخدام سلاح أبيض"مطواة"، وإحداث إصابته بجروح طعني بالبطن، قاصدا من ذلك قتله، إلا أنه حال دون ذلك مداركة المجني عليه بالعلاج كما أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيضا "مطواة" بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.