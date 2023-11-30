الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية: أرض الميلاد لن يُحتفى فيها بالعيد بسبب الانتهاكات والممارسات الظالمة

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إن كافة الكنائس المسيحية في عالمنا تستعد لاستقبال الموسم الميلادي المجيد، فالزينات في كل مكان والأشجار المزينة في كل المدن والعواصم العالمية وأنوار الميلاد في كل زاوية وفي كل مكان.
وأوضح أن العالم المسيحي يستعد لاستقبال الميلاد المجيد في زمن تتعرض فيه أرض الميلاد "فلسطين الأرض المقدسة" للعدوان والتنكيل والممارسات الظالمة.

لن يحتفى بالميلاد في الأرض المقدسة

وتابع في بيان له،  إن أرض الميلاد لن يحتفى فيها بعيد الميلاد في ظل هذه الانتهاكات والممارسات الظالمة ومسيحيو الأرض المقدسة سوف يحتفلون بالعيد في كنائسهم وسوف يرفعون الدعاء والصلاة إلى الله من أجل السلام المغيب، لأن العدالة مغيبة في هذه الأرض المقدسة.
هذا ما نقوله في الميلاد متسائلين أين هو السلام وأين هي المسرة في ظل هذه المظالم التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، نحن كمسيحيين فلسطينيين نعيش آلام شعبنا ولسنا طائفة أو أقلية في وطننا كما يحلو للبعض أن يصفنا بل نحن مسيحيون ننتمي إلى أعرق وأقدم حضور مسيحي في هذا العالم، كما أننا ننتمي لفلسطين أرضا وقضية وشعبا وتاريخا وتراثا.

 لسنا دعاة حروب

وأوضح لسنا دعاة حروب وعنف وقتل فهذه ليست من أدبياتنا وطفل المغارة لم يعلمنا هذا بل دعانا إلى المحبة التي لا حدود لها والرحمة التي لا حدود لها أيضا، ولذلك فإننا نقف إلى جانب كل إنسان مظلوم في هذا العالم فكيف عندما يكون هذا المظلوم شعبنا ونحن منه، ونحن فلسطينيون نسير في طريق آلامنا ومعاناتنا على رجاء الوصول إلى الحرية المبتغاة والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم شعبنا التضحيات الجسام.

وأضاف الحكام في هذا العالم وخاصة في الغرب ليسوا عادلين وما وصلنا إليه كفلسطينيين هو بسببهم لأنهم يتغنون بشعارات السلام الفضفاضة ولا يفعلون شيئا من أجل أن تتحقق العدالة في هذه الأرض المقدسة، نقول للحكام في الغرب ولغالبيتهم الساحقة "إذ إن هنالك بعض الاستثناءات" بأنكم أنتم شركاء في الجرائم بحق شعبنا بتخاذلكم وصمتكم ودعمكم لهذه الآلة التدميرية التي تتلذذ وتشعر بنشوة عندما تقتل وتدمر وتخرب.
و اختتم رئيس أساقفة سبسطية، من وحي عيد الميلاد أقول لمسيحي العالم بأن احتفاءكم بالعيد ينقصه شيء هام وهو أن تتحقق العدالة في أرض الميلاد لكي ينعم أطفال بيت لحم وأطفال فلسطين ببهجة العيد وفرحة كما هم أطفال كل العالم التفتوا إلى أطفال غزة وإلى الدمار الهائل الذي حل فيها وكرسوا صلواتكم في هذا الموسم من أجل هذا الشعب المظلوم والمنكوب وارفعوا الصوت عاليا رفضا للمظالم ورفضا للممارسات غير  الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني.

المطران عطا الله حنا كافة الكنائس المسيحية الموسم الميلادي المجيد انوار الميلاد الميلاد المجيد الميلاد في الأرض المقدسة

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