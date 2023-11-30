وضع اللمسات النهائية بمقر مركز السيطرة الموحد لشبكة الطوارئ بأسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وضع اللمسات النهائية لمقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تهميدًا لتشغيله وذلك في إطار المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن وتساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى الآمن ورؤية مصر ٢٠٣٠.



جاء ذلك بحضور الدكتور يحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والعاملين الجدد بالمركز.



التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات



كما التقى محافظ أسيوط مع العاملين بالمركز اللذين تم تدريبهم لتشغيل المركز مما يسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات وذلك بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ مؤكدًا أهمية كفاءة العنصر البشري القائم على تشغيل المنظومة حتى يكون قادر على إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة ككل.



وأوضح المحافظ أن إنشاء مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون متواصلة مع المركز الرئيسي للشبكة بحيث يتم الاستجابة لأي بلاغ يرد من أية محافظة على مستوى الجمهورية والتعامل معه على وجه السرعة لافتا إلى أن هذه الشبكة تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال الوصول للمعدلات العالمية فى الإستجابة وسرعة رد الفعل لكافة الطوارئ والأحداث والكوارث.



وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن مركز السيطرة يعد نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة ما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات واستكمالًا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي مؤكدًا أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.



جدير بالذكر أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هى شبكة موحدة ومؤمنة لجميع الجهات الإدارية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية وتعمل على تحقيق سرعة الإستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين، كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم إتخاذ القرار واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة