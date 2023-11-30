مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة عدد آخر في إطلاق نار بالقدس (فيديو)

أعلن الرئيس التنفيذي لنجمة داود الحمراء، مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة 5 آخرين بجروح متوسطة وخطيرة في عملية إطلاق نار، بالقرب من حي راموت بالقدس.

وأفادت قناة "i24 news"، بأن 8 أشخاص أصيبوا بالعملية، بينهم إثنين في حالة خطرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة بعد إصابتهم في هجوم إطلاق نار في سديروت وايزمان عند مدخل القدس، مشيرة إلى أن منفذي العملية استخدما بندقية M-16.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، "أطلق مسلحان النار على محطة للحافلات عند مدخل المدينة وتم إطلاق النار على عليهما، مما أدى إلى مقتلهما على الفور

وقال الرئيس التنفيذي لنجمة داود الحمراء إن "فتاة قتلت في هجوم عند مدخل القدس، وأصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة، أحدهم متوسطة والآخر طفيفة

تمديد الهدنة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين، وبموجب بنود الاتفاق، فإن الهدنة ستستمر.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن القائمة الجديدة من الأسرى التي ستفرج عنهم حماس تشمل النساء والأطفال وفق الاتفاق وبالتالي فإن الهدنة ستستمر.

بدورها، أعلنت حركة حماس أنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.

من جهتها؛ أعلنت الخارجية القطرية توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، وقالت في بيان إن تكثيف الجهود مستمر بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي ذلك، رغم بعض العقبات، التي واجهت الوسطاء، اليوم الخميس، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لتمديد الهدنة التي أسفرت حتى الآن، بعد 6 أيام، عن تبادل عشرات الأسرى بين الطرفين.