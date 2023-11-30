الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

وزير الخارجية الامريكي
وزير الخارجية الامريكي

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل فجر اليوم الخميس، للضغط باتّجاه تمديد الهدنة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 الزيارة الثالثة إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، تأتي هذه الزيارة، وهي الثالثة لبلينكن إلى الشرق الأوسط، والسادسة إلى إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، قبيل ساعات من انتهاء الهدنة المؤقتة التي تعمل الأطراف المعنية بصورة حثيثة على تمديدها.

وسيلتقي "بلينكن"، اليوم، في القدس عددًا من المسئولين الإسرائيليين، في مقدّمتهم الرئيس إسحق هرتسوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما سيتوجّه الوزير الأمريكي إلى الضفة الغربية المحتلّة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وقال بلينكن، على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، أمس الأربعاء: سنركّز خلال اليومين المقبلين على بذل كلّ ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكّن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.

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الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى

وانتهت الهدنة بين "حماس" وإسرائيل فيما أنظار العالم مشدودة نحو غزة، وسط ترقّب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

وأفاد مصدر لوكالة "فرانس برس"، في وقت سابق، بأن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام"، والتي من المقرر أن تنتهي غدًا الخميس عند الساعة السابعة صباحًا.

وقد اندلعت الحرب الأخيرة بين "حماس" وإسرائيل بعد هجوم أطلقته الحركة في السابع من أكتوبر في عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى، ومدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاعتداءات على الأسرى، وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 إسرائيليًا بينهم عسكريون.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي الدامي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء)، وإصابة نحو 36 ألفًا آخرين؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيًا، وإصابة نحو 3000 آخرين. 

 

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن إسرائيل الهدنة قطاع غزة المساعدات الإنسانية

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