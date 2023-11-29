مواطنة: نفتخر بجهود مصر ومساعيها نحو الهدنة فى غزة

يحتفى العالم اليوم باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع اليوم الأخير؛ لتمديد الهدنة يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية.

قالت هناء حسن، مواطنة مصرية، إن دعمنا وتأييدنا للقضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة حكومة وشعبا، متحدين لنعلن للعالم أن القضية الفلسطينية لها منا كامل الدعم والمساندة.

وتابعت أن على الرغم من تأييدنا وتعاطفنا مع القضية الفلسطينية وما يشاهدونه من أفعال إبادة جماعية، إلاّ أننا خلف قرارات الدولة المصرية برفض التهجير لعدم التفريط في أرض سيناء المصرية وعدم ضياع القضية الفلسطينية.

وتابعت أن بدورنا نحن الشعوب الشقيقه توعية الأجيال الجديدة بتاريخ القضية الفلسطينية، وأن هؤلاء أبطال العروبة الصابرين والمرابطين أمام عدوان وبطش العدو الصهيوني.

وعبرت عن فخرها بالموقف المصري ومساعي الحلول لرفض تصعيد أعمال العنف والمفاوضات التي تمت من أجل صفقة تبادل الأسرى لوقف إطلاق النار واستمرار توقيت الهدنة.

وقالت إن القرارات المصرية لا تراجع فيها وهذا اتضح بإصرار المصريين وصمودهم أمام معبر رفح لدخول المساعدات الإغاثية لتكون أقل مانقدمه لأشقائنا في قطاع غزة.

يحتفى العالم اليوم الموافق 29 نوفمبر باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالتزامن مع اليوم الأخير لتمديد الهدنة يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية.

قالت هناء حسن، مواطنة مصرية، إن دعمنا وتأييدنا للقضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة حكومة وشعبا، متحدين لنعلن للعالم ان القضية الفلسطينية لها منا كامل الدعم والمساندة.

وتابعت أن على الرغم من تأييدنا وتعاطفنا مع القضية الفلسطينية وما يشاهدونه من أفعال إبادة جماعية، إلاّ أننا خلف قرارات الدولة المصرية برفض التهجير لعدم التفريط في ارض سيناء المصرية وعدم ضياع القضية الفلسطينية.

وأن بدورنا نحن الشعوب الشقيقة توعية الأجيال الجديدة بتاريخ القضية الفلسطينية وأن هؤلاء أبطال العروبة الصابرين والمرابطين أمام عدوان وبطش العدو الصهيوني.