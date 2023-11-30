المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة: "أنا ضد فرض المزيد من الضرائب لأن الناس أرهقت"

أوضح المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية 2024 عبد السند يمامة ، هل برنامجه الانتخابي مع المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الخاص، أم مع زيادة الضرائب المحصلة من القطاع الخاص ومن الأغنياء لصالح تمويل طبقات اجتماعية أكثر احتياجًا، قائلًا: "أنا ضد زيادة الضرائب لأن الناس أرهقت".

وأضاف عبد السند يمامة، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة القاهرة الإخبارية: “أننا نعتمد حاليًا على الجانب الأكبر في ميزانيتنا من إيرادات من الضرائب، وبالتالي نحن ضد فرض مزيد من الضرائب وإنما ترشيد الإنفاق في الأولويات”، معقبا: "يوجد مصريون يمتلكون مليارات لكنهم يستثمرون خارج مصر.. فما السبب من ذلك؟".

وأوضح أن الاستثمار مناخ ومنظومة متكاملة من قوانين ومن القضاء على العراقيل الإدارية.