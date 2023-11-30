الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة: "أنا ضد فرض المزيد من الضرائب لأن الناس أرهقت"

المرشح الرئاسى عبدالسند
المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة

أوضح المرشح الرئاسي  للانتخابات الرئاسية 2024 عبد السند يمامة ، هل برنامجه الانتخابي مع المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الخاص، أم مع زيادة الضرائب المحصلة من القطاع الخاص ومن الأغنياء لصالح تمويل طبقات اجتماعية أكثر احتياجًا، قائلًا: "أنا ضد زيادة الضرائب لأن الناس أرهقت". 

وأضاف عبد السند يمامة، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة القاهرة الإخبارية: “أننا نعتمد حاليًا على الجانب الأكبر في ميزانيتنا من إيرادات من الضرائب، وبالتالي نحن ضد فرض مزيد من الضرائب وإنما ترشيد الإنفاق في الأولويات”، معقبا: "يوجد مصريون يمتلكون مليارات لكنهم يستثمرون خارج مصر.. فما السبب من ذلك؟". 

وأوضح أن الاستثمار مناخ ومنظومة متكاملة من قوانين ومن القضاء على العراقيل الإدارية.

عبدالسند يمامة الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي الضرائب وزير المالية

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