الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يكتسح لانس ويصطحب أيندهوفن لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

فريق أرسنال الإنجليزي
فريق أرسنال الإنجليزي

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه الكاسح على ضيفه لانس الفرنسي، بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الإمارات”، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

افتتح الألماني كاي هافيرتز التسجيل لـ أرسنال بهدف أول في الدقيقة 13، من متابعة لتمريرة زميله جابرييل جيسوس بالرأس.

وسجل البرازيلي جيسوس، الهدف الثاني للفريق اللندني، في الدقيقة 21، بعد مراوغته مدافع لانس، ومن ثم تسديد الكرة في الشباك.

وعزز بوكايو ساكا من تقدم أصحاب الأرض، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 23، من متابعة لتسديدة زميله مارتينيلي، والتي تصدى لها حارس لانس في البداية.

وأضاف البرازيلي جابرييل مارتينيلي، رابع أهداف أرسنال في الدقيقة 27، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز النرويجي مارتين أوديجارد، الهدف الخامس لـ أرسنال في الدقيقة 45، من هجمة مرتدة بدأها ساكا في الجهة اليمنى، ممررًا الكرة بالعرض لزميله، والذي سدد الكرة على الطائر في الشباك.

واختتم الإيطالي جورجينيو، مهرجان الأهداف لـ أرسنال، بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 86.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد لانس عند 5 نقاط، ليصطحب النادي اللندني، فريق أيندهوفن الهولندي معه، إلى دور الـ16، والذي فاز في وقت سابق على إشبيلية.

وجلس النني على دكة بدلاء أرسنال في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، ويليام صاليبا، جابرييل، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، كاي هافيرتز، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "آرون رامسديل، كارل جاكوب هين، بن وايت، سيدريك سواريز، جاكوب كيويور، جورجينو، محمد النني، نيلسون، لويس سكيلي،  نوانيري، ليونارد تروسارد، إيدي نيكيتياه".

ارسنال لانس دوري ابطال اوروبا النني بوكايو ساكا

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