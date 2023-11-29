الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"السجينى" يكشف تفاصيل اجتماع ممثلى البرلمان مع رئيس الوزراء والمشاكل التى نوقشت

أحمد السجيني
أحمد السجيني

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من ممثلي البرلمان، مؤكدًا أن الجميع تحدث عن كل الأزمات التي تشهدها الدولة بكل صراحة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ممثلي البرلمان تحدثوا كل فيما يخصه سواء كانت متعلقة بأزمة السكر وارتفاع الأسعار والطاقة وانقطاع الكهرباء، فضلا عن الوضع الأمني وقضية غزة والمسائل الفنية الخاصة بالزراعة وأسعار الأسمدة، وموضوع التصالح بمخالفات البناء. 

وأكد السجيني، أنه تمت مناقشة سعر الصرف ووضع الدولار، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على حلحلة الأزمة، لكنها لن تدلي بأي نوع من التصريحات إلا عندما يكون لديها الأدوات الحقيقة للتعامل مع الأزمة، ورئيس الحكومة مدرك للموضوع بشكل كبير وتحدياته وتعهد بالعمل ليلًا ونهارًا؛ لإنهاء أزمة سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار.

ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها لمواجهة انفلات الأسعار

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي يعلم أن سعر كيلو السكر بـ50 جنيهًا في السوق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اجتماع الحكومة مع النواب كان مثمرًا، مشددًا على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها لمواجهة انفلات الأسعار بمنتهى الجدية، كما أن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم حل أزمة السكر.

احمد السجيني رئيس مجلس الوزراء ممثلي البرلمان أزمة السكر انقطاع الكهرباء الوضع الأمني قضية غزة

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