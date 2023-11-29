وفد اتحاد الكرة ونجوم اللعبة في زيارة لمقر حملة المرشح عبد الفتاح السيسي بالغربية

قام وفد من اتحاد الكرة يرافقه عدد من النجوم بينهم اللاعب معتز اينو وعبد الستار صبرى وأحمد الكاس، بزيارة إلى مقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكان فى استقبالهم أعضاء ومنسقى الحملة النائب محمد عريبى والنائبة دعاء عريبى والدكتورة زينب سامى وايه ياسر.

وأكد وفد اتحاد الكرة، أن الشباب هم المستقبل وعليهم المشاركة بكل قوة فى الانتخابات الرئاسية القادمة لأنه واجب وطنى، وأن من يرى ويتابع ما يحدث فى مصر يتأكد من النهضة والطفرة التى تشهدها جميع المجالات فى الصناعة والتجارة والزراعة والمدن الجديدة التي قضت علي الكثافة السكانية وغيرها من القطاعات المختلفة وأن مراكز الشباب كانت أغلقت قديما، موضحًا أن الدولة الآن تهتم بالرياضة المصرية، والتي شهدت العديد من مبادرات اكتشاف المواهب.

وفى ختام الزيارة تم تنظيم مباراة كرة قدم خماسية بين نجوم الكرة لحث الشباب على المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي سيتق متصل، استضافت جامعة طنطا، ندوة حوارية بعنوان "دور الرياضيين في المشاركة السياسية" بحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، ونخبة من نجوم كرة القدم المصرية، برعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور مجدي وكوك القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية.

حملة دعم الرئيس السيسي

حملة دعم الرئيس السيسي