الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دمياط: المدينة الصديقة للنساء تنظم فعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة

فعاليات لمناهضة العنف
فعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة

نظّمت منظمة كاريتاس مصر عدة فعاليات متنوعة بالمدينة الصديقة للنساء ومكتبة مصر العامة بعزبة البرج في دمياط، لدعم اللاجئين وتنمية وخدمة المجتمع تحت رعاية د.منال عوض محافظ دمياط، وضمن خطة التعاون المشترك بين المحافظة وهيئة كاريتاس مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR، لدعم اللاجئين وتنمية وخدمة المجتمع والقضايا الإنسانية خاصة ذات الارتباط الوثيق بملف استضافة اللاجئين، وفى إطار فعاليات ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقامت الهيئة بدعم من المفوضية ومنظمة اليونيسف بتنظيم فعاليات متنوعة بالمدينة الصديقة للنساء ومكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، جاءت بحضور الأستاذ ميلاد فوزى مدير مكتب كاريتاس بدمياط والأستاذة منى عمارة مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ومحمد العوضى مسئول العلاقات العامة التى استهدفت الأطفال من أبناء المحافظة واللاجئين من الجنسيات السورية والسودانية المقيمين بدمياط، لدمجهم بالمجتمع، حيث شملت فعاليات فنية وترفيهية ومسرح عرائس يحمل رسائل توعوية للأطفال عن حقوقهم وكيفية الحفاظ على أنفسهم من أشكال العنف كافة.

دمياط إقليم محافظة دمياط الدكتورة منال عوض اخبار دمياط أحداث دمياط

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