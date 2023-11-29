الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شيخ مشايخ الطرق الصوفية يعلن تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

احمد عمر هاشم
احمد عمر هاشم

أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها عبدالهادى القصبى تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى للطرق الصوفية اليوم بجامعة الأزهر بحضور الدكتور عبدالهادى القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة العلمية بالمشيخة العامة للطرق الصوفية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء، وعلى جمعة رئيس قطاع الدعوة بالمشيخة العامة للطرق الصوفية وعضو المجلس الأعلى للطرق رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب وغيرهم. 

وتم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي عن جهود الرئيس من إنجازات عبر المشروعات التنموية والخدمية، التي شهدتها مصر ونقلات إلى المستقبل وحلقة من الإنشاد الديني وقصيدة من مشيخة الطرق الصوفية إلى الرئيس.

من جانبه، أكد محمد محمود أبوهاشم زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب فى كلمته تأييد قائد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تحمل المسئولية فى أوقات صعبة، وكانت الأمة فى حاجة إلى من يأخذ يدها وكان الرئيس قائدا لهذه الأمة داعما للوطن، مشيرا للدور الهام للرئيس فى الحفاظ على القضية الفلسطينية، رافضا التهجير القسري، موضحا أنه لذلك نؤيد وندعم الرئيس فى المرحلة المقبلة لاستكمال ما بدأه.

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