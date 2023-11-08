حرص العديد من الأسر على اصطحاب ذويهم من الأطفال في احتفالات الليلة الختامية لمولد الحسين وشراء لعب الأطفال والحلوى وحضور جلسات الذكر والاحتفالات الصوفية.

وانتعشت بيع لعب الأطفال في محيط مسجد الإمام الحسين حيث شهد مخيماتها زحاما شديدا لشراء الهدايا والبالونات والالعاب المضيئة.

كما حرص البعض من الزوار والمريدين على التقاط الصور التذكارية والسيلفي لتوثيق زياراتهم لمسجد الحسين في القاهرة في أجواء احتفالية تمتلئ بالسعادة والفرح بين المريدين

تستعد الطرق الصوفية اليوم للاحتفال بـ مولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة ، ويتم الاحتفال بـ” مولد الحسين في مصر” مرتين في العام الهجري الواحد حيث أن المرة الأولي يكون في شهر شعبان لأنه ولد في هذا اليوم والمرة الثانية يتم الأسبوع الأخير من شهر ربيع الأول في ذكرى وصول الرأس الشريف إلى مصر وذلك كل عام، بالتالي سوف يوافق الاحتفال بهذه المناسبة اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجاري.

ويعتبر الاحتفال بـ”مولد الحسين في مصر” من المناسبات التي يعكف الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية لحضورها ولا تقتصر تلك المناسبة على أتباع الطريقة الصوفية فقط بل من قبل جموع الشعب، ويتوافد العديد من المواطنين الملايين من محبي آل البيت، بمقر مسجد الحسين الكائن بوسط مدينة القاهرة بمنطقة الجمالية، لحضور هذا الحدث الذي يشارك فيها العديد من المنشدين.

ويعد المولد من أكبر المولد الموجودة في جمهورية مصر العربية بعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتقام فيه موائد الطعام لضيافة الحاضرين من كافة محافظات الجمهورية للاستمتاع بأجواء الاحتفال والاستمتاع بالإنشاد الديني والذكر والقرآن الكريم وما إلى ذلك من مراسم الاحتفالات.

زحام على ألعاب الأطفال فى الليلة الختامية لمولد الحسين

زحام على ألعاب الأطفال فى الليلة الختامية لمولد الحسين

زحام على ألعاب الأطفال فى الليلة الختامية لمولد الحسين