"سبحة وشارة".. مولد الحسين باب رزق للباعة الجائلين (صور)

جذبت الهدايا والسبح الملونة والمزخرفة الزائرين في مسجد الحسين في الليلة الختامية للمولد.

وبدأت أسعار السبح الخشبية من عشرة جنيهات إلى خمسون جنيهًا، بينما البلاستيكية منها تبدأ من عشرون جنيهًا للسبحة الواحدة، وأقبل المريدون على شراء السبح لتذكرهم بمولد سيدنا الحسين.

وانتشرت الشارات التذكارية مع الباعة الجائلين والتي يكتب عليها أناشيد وحروف في مدح رسول الله، وكان سعر الشارة الواحدة تتراوح ما بين خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات، ولقى ذلك إعجاب الزائرين وبدأ الجميع في شراء الشارات التذكارية من الباعة الجائلين.

يعتبر الاحتفال بـ”مولد الحسين في مصر” من المناسبات التي يعكف الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية لحضورها ولا تقتصر تلك المناسبة على أتباع الطريقة الصوفية فقط بل من قبل جموع الشعب.

ويتوافد العديد من المواطنين الملايين من محبي آل البيت، بمقر مسجد الحسين الكائن بوسط مدينة القاهرة بمنطقة الجمالية، لحضور هذا الحدث الذي يشارك فيه العديد من المنشدين.