الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

زحام شديد على ساحة الحسين في الليلة الختامية (صور)

مولد الحسين
مولد الحسين

شهدت ساحة الحسين زحام شديد من قبل الزائرين في الليلة الختامية لمولد سيدنا الحسين، حيث جاء مئات الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية لحضور الليلة الختامية من المولد في أجواء احتفالية تملؤها البهجة والسرور بين الزائرين.

وبدأ الجميع في غناء الأناشيد الدينية ومدح  الرسول، كما قام بعض الزائرين في توزيع الطعام والحلوى على الحاضرين، كما قام المحبين في التقاط الصور التذكارية مع بعض البعض في ساحة مسجد الحسين بمنطقة وسط القاهرة.

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موعد مولد الحسين والليلة الختامية 2024.. ومظاهر الاحتفال

 

تستعد الطرق الصوفية اليوم  للاحتفال بـ مولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة ، ويتم الاحتفال بـ” مولد الحسين في مصر” مرتين في العام الهجري الواحد حيث أن المرة الأولي يكون في شهر شعبان لأنه ولد في هذا اليوم والذي ولد فيه والمرة الثانية يتم الأسبوع الأخير من شهر ربيع الأول في ذكرى وصول الرأس الشريف إلى مصر وذلك كل عام، بالتالي سوف يوافق الاحتفال بهذه المناسبة اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجاري.

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ويعتبر الاحتفال بـ”مولد الحسين في مصر” من المناسبات التي يعكف الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية لحضورها ولا تقتصر تلك المناسبة على أتباع الطريقة الصوفية فقط بل من قبل جموع الشعب، ويتوافد العديد من المواطنين الملايين من محبي آل البيت، وذلك بمقر مسجد الحسين الكائن بوسط مدينة القاهرة بمنطقة الجمالية، لحضور هذا الحدث الذي يشاك فيها العديد من المنشدين.

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ويعد المولد من أكبر المولد الموجودة في جمهورية مصر العربية بعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتقام فيه موائد الطعام لضيافة الحاضرين من كافة محافظات الجمهورية للاستمتاع بأجواء الاحتفال والاستمتاع بالإنشاد الديني والذكر والقرآن الكريم وما إلى ذلك من مراسم الاحتفالات.

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الحسين مولد الامام الحسن الزائرين المولد الليلة الختامية

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