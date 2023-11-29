الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نوال الزغبى تحيى حفل ليلة رأس السنة 2024 بألمانيا

نوال الزغبي
نوال الزغبي

تحيي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حفل ليلة رأس السنة 2024 في ألمانيا ضمن الحفلات التي من المقرر إقامتها للاحتفال بالعام الجديد في عدد من الدول العربية والأوروبية.

ونشرت الزغبي بوستر الحفل عبر حسابها على موقع التدوينات المصغر "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر:"لا أستطيع الانتظار للاحتفال بليلة رأس السنة 2023/2024 معكم في ألمانيا".

مؤخرًا احتفلت اللبنانية نوال الزغبي بوصول أغنيتها الخليجية “فخامة معاليك” إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقدمت نوال أغنية "فخامة معاليك" باللهجة الخليجية على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وصورت الأغنية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وظهرت نوال بفيديو كليب "فخامة معاليك" بإطلالتين مختلفتين من حيث الأزياء والستايل، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي خالد ڤرناس والملحن ياسر نور والموزع الموسيقي هاني ربيع.

آخر أعمال نوال الزغبي الغنائية

وطرحت نوال الزغبي الأشهر الماضية أغنية بعنوان "ريتو" وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي مازن ضاهر والملحن الموسيقي فضل سليمان، ويعد هذا التعاون الرابع بينهما بعد أغاني "محايي"، "قالوا" و"القوية".

تقول كلمات الأغنية: "إنت بغرامك هالقلب صايب دايب عليك وآخ شو دايب لو يجمعو قلوب الدني بإيدي غيرك ما برضى أي بدل غايب حدّك أنا بدّي العمر كفّي إنت بِكفّي والدّنيي بِكفّي زايد جمالك وبحياتي صار ساحر غلبني بلعبة الخفّة ريتو ما يبلى هالحلا ريتو إنت اللي حب كبير حبيتو إنت حبيبي وبالقلب موجود إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو بعلمي أنا اللي وعّتا إمّا إنو ما أوقع بالعشق لمّا لاقي حبيب بهالدني، لكن وقعت وعقلبي ما حدا سمّا بتعرف ب إنو عيوني بتحبك كل ما شافوك بصير بتلبّك بتعرف بإني صرت مغرومي بشكلك وروحك يا حلو وقلبك ريتو ما يبلى هالحلا ريتو إنت اللي حب كبير حبيتو إنت حبيبي وبالقلب موجود إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو".

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