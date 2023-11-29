مجلس جامعة بني سويف يؤكد المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية 

أكد مجلس جامعة بني سويف برئاسة د.منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 227، المنعقدة لجميع منسوبي الجامعة على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها حقًا دستوريًا لكل أفراد المجتمع المصري.

وشدد المجلس على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك وسط إطار من الديمقراطية، والحرية التامة، إضافة إلى عقد المزيد من الندوات التثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات، وتوفير كافة سبل الدعم لأعضاء هيئة التدريس للطلاب والطلاب وخاصة الطلاب الوافدين من المحافظات الأخرى.

في سياق آخر، كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 227، قسم المسرح والدراما بكلية الآداب بالجامعة، بعد فوزهم بالمركز الثالث كافضل عرض مسرحي في مهرجان القراءة المسرحية والذي نظمته أكاديمية الفنون بالإشتراك مع المعهد الثقافي الأسباني بالقاهرة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه منصور حسن التهنئة لعميد كلية الآداب ورئيس قسم المسرح والدراما والطلاب، حيث أقيم المهرجان علي خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالقاهرة، وشارك بالمهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، والمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وأقسام المسرح بكليات الآداب بجامعات بني سويف، وحلوان، والإسكندرية، وعين شمس، والمنيا.