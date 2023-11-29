الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قومي المرأة ببني سويف ينفذ أولى أيام حملة "بلدى أمانة"

جانب من الحملة
جانب من الحملة

نفذ المجلس القومي للمرأة فى بنى سويف، فعاليات أول أيام الحملة الأولى ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدى أمانة» التى استهدفت 11 ألف و597 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى واحياء مراكز المحافظة علي التوازي بمراكز سمسطا وببا وناصر  بعدد 2500 زيارة.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

جاء ذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين  وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

بني سويف القومي للمرأة طرق الأبواب مكلفات الخدمة العامة المواطنين

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يبحث تذليل المعوقات الخاصة بمشروع النقل الجماعي للركاب 

جامعة بني سويف تكرم قسم المسرح والدراما لفوزهم بالمركز الثالث كأفضل عرض

محافظ بني سويف يستجيب لطلب مواطن بمدينة إهناسيا لتسهيل إجراءات ترخيص بناء

معاقبة مدرس استخدامه العقاب البدني مع الطلاب في بني سويف

فحص وتوفير العلاج لأكثر من 1300 مواطن في قافلة مجانية ببني سويف

رئيس جامعة بنى سويف يرأس وفد طلابي لزيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

محافظ بنى سويف ووزير العمل يتفقدان مركز التدريب المهنى بشرق النيل

محافظ بني سويف ووزير العمل يشهدان فعاليات الندوة التثقيقة بمجال السلامة والصحة المهنية

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

حكم نهائي لصالح "سنتامين" في قضية ترخيص منجم السكري للذهب

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

وقف دائم لإطلاق النار.. دلائل زيارة رئيس المخابرات المصرية لقطر

«الدستور» تحقق فى مصير أعمال رائد القصة القصيرة محمد حافظ رجب (مستندات)

"قلبى مع أبنائى".. السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى العاصمة الإدارية للاطمئنان على أطفال فلسطين (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس