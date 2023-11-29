قومي المرأة ببني سويف ينفذ أولى أيام حملة "بلدى أمانة"

نفذ المجلس القومي للمرأة فى بنى سويف، فعاليات أول أيام الحملة الأولى ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدى أمانة» التى استهدفت 11 ألف و597 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى واحياء مراكز المحافظة علي التوازي بمراكز سمسطا وببا وناصر بعدد 2500 زيارة.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

جاء ذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.